Zastupitelé doporučili odvolat šéfa ústecké zoo, kontrola odhalila problémy

Zastupitelé odvolání Končela doporučili na základě výsledků osmiměsíční kontroly v městské organizaci, kterou provedla komise složená ze zastupitelů napříč politickým spektrem, a jež podle nich ukázala na řadu nesrovnalostí.



Mimo jiné na nevyhlašování výběrových řízení, účelové rozdělování hodnoty zakázek či hrazení faktur bez objednávek.

Jenže zatímco podle opozičního zastupitele Lukáše Blažeje (Piráti) by mělo jít u odvolání o hotovou věc, vedení města to tak jasně nevidí.

„Já osobně v tomto momentě nejsem zcela přesvědčen, že je odvolání ředitele namístě a nebylo by naopak kontraproduktivní. Ale počkám, jaká doporučení přinese kontrolní komise zastupitelů v říjnu,“ přiblížil primátor Petr Nedvědický (ANO).

Podobný názor má i náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Určitě by to podle mne nemělo být tak, že teď odvoláme ředitele a bude bezvládí. To v žádném případě. Zřejmě by stejně musel být pověřen řízením. Je to složité a řediteli nezávidím,“ zmínil Tošovský.

Končel vede organizaci, která dlouhodobě bojuje s problémy. Ty souvisejí především s velkým podfinancováním.

Vše vyvrcholilo loni v létě, kdy inspektoři Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) objevili řadu nedostatků. Zoo má tak na dva roky pozastavené plné členství v EAZA, a pokud nebude obnoveno, hrozí, že přijde o řadu ikonických zvířat a také by skončila řada chovných programů.

Loni EAZA odhalila v zoo 111 pochybení a podle současné kontroly zastupitelů ředitel zatím odstranil jen osm procent z nich. Navíc se prý dopustil 128 nových.



„Ředitele zkrátka vůbec nezajímalo, co předchozí kontrola zjistila, neměl žádnou snahu je napravovat, ale pokračoval v nich dál. Ředitel je pro svoji funkci naprosto nekompetentní,“ řekl Blažej.

Roman Končel se v úterý ke kontrole nechtěl vyjadřovat a odkázal na své stanovisko na stránkách zoo. Píše v něm třeba, že zahrada měla na odpověď na kontrolní zprávu dlouhou 226 stran nejkratší možnou lhůtu pouhých 15 dnů. Je tedy prý zjevné, že tato lhůta eliminovala možnost zoo uvést veškeré potřebné skutečnosti.

Z peněz zoo se nikdo neobohacuje, hájí se Končel

„Jménem celého týmu zaručuji, že se z prostředků zoo nikdo neoprávněně neobohacuje, veškeré finanční prostředky jsou vynakládány na chov a péči o zvířata a další provozní výdaje,“ napsal ve stanovisku.

Pokud by opravdu došlo k odvolání ředitele, vyvstává otázka, zda se najde odborník, který by šel řešit potíže zoo. Funkce šéfa ústecké zoo je totiž velmi exponovaná, za posledních sedm let je Roman Končel už čtvrtým ředitelem.

„Osobně mám trošku obavy, že bychom těžce hledali kvalitního odborníka, který by byl ochotný zoo se všemi problémy převzít,“ sdělil primátor Nedvědický.

Městu by tak zřejmě nezbývalo nic jiného než odvolaného ředitele pověřit dál řízením.



Podle Blažeje by se ale náhradník nehledal dlouho. „Již dříve mi říkal Miroslav Bobek, že kdyby nebyl ředitel pražské zoo, okamžitě by to šel dělat. Přebírat zoo v tak špatném stavu znamená obrovský potenciál na zlepšení. Myslím si, že bude hodně kvalitních zájemců,“ dodal Blažej.

Podle opoziční zastupitelky Yvety Tomkové (Vaše Ústí) nejsou chyby v zoo věcí jednoho člověka. „Jsou za 20 až 30 let. Velkou chybou je, že neexistuje žádná pravidelná metodická a kontrolní činnost,“ podotkla Tomková.