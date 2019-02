Mordparta v Ústeckém kraji loni řešila deset vražd, všechny objasnila

Když se loni 19. dubna přehraboval bezdomovec v teplických Řetenicích v kontejnerech, v jednom z nich narazil na pytel s mrtvým novorozencem. Pachatele, třicetiletou matku chlapečka, policisté zadrželi jen o pár dní později. Po utajovaném těhotenství porodila doma ve vaně, zatímco její druh spal ve vedlejší místnosti.

Plačící miminko zabalila do své noční košile, pak ještě do povlečení a nakonec ho vložila do pytle na odpadky, který zavázala. Dítě následně odnesla právě do popelnice.

Poté se matka dalších dvou dětí vrátila zpátky domů, umyla a šla spát. Za vraždu jí hrozí až dvacet let, případně i výjimečný trest. Soud s ní má začít v dubnu.

Kriminalita v kraji Policisté v kraji loni evidovali 16 560 trestných činů. Číslo už několik let každoročně klesá.

Objasněnost činila 63,2 procenta. Z hlediska velikosti kraje a počtu trestných činů se jedná o nejlepší republikový výsledek.

Policisté v loňském roce předali státním zástupcům 5 398 návrhů na podání obžaloby, nejvíce ze všech krajů v republice.

Stoupl počet trestných činů spadajících pod kyberkriminalitu. Přibylo i mravnostních deliktů.

Z hlediska okresů zaznamenali nejvíce trestných činů na Děčínsku.

„Kvůli případu jsme zřídili speciální vyšetřovací tým. Ve spolupráci s teplickými policisty se nám podařilo poměrně rychle ustanovit tu matku. Přiznala se, spolupracovala,“ vzpomíná Martin Charvát, vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství.

Stoprocentní objasněnost

Jeho podřízení byli loni co do vyšetřování vražd či pokusů o vraždu úspěšní stejně jako v předchozích letech. Z deseti loňských vyřešených případů byly časté právě vraždy, kdy oběti a pachatele pojil téměř příbuzenský či vyloženě biologický vztah.

Stejně tomu bylo i v zářijovém případu vraždy a sebevraždy v Domašíně na Chomutovsku. V jednom z domů tam žila matka se svou nezletilou dcerou a přítelem. S tím se ovšem rozešla a on se měl co nejdříve odstěhovat. Místo toho se ale své přítelkyni zřejmě rozhodl pomstít.

VIDEO: Policie vyšetřuje vraždu na Chomutovsku

Když ráno odjela do práce, přišel za její dcerou a ubil ji klempířským kladivem. Pak se za domem oběsil. Protože je pachatel mrtvý, policie věc odloží. Zatím se tak ale nestalo.

Tři pokusy o matkovraždu

Hned třikrát chtěli synové zabít své matky, přičemž policisté měli pokaždé k viníkovi jednoduchou cestu. Čtyřiadvacetiletému nadanému studentovi informatiky s poruchou osobnosti vadilo, že mu matka až příliš zasahovala do života, tak ji chtěl ubodat.

Soud ho poslal do detenčního zařízení, kde by mohl strávit i zbytek života.

Další dostal jedenáctiletý trest poté, co opilý málem umlátil invalidní matku, když nezvládal péči o ni.

Třetí bil matku do hlavy sekáčkem na maso zřejmě proto, že mu nechtěla dát cigaretu.

„Pachatel je částečně zbavený svéprávnosti,“ poznamenává Charvát.

Začátek roku byl dramatický

Hodně dramatický byl pro kriminalisty v kraji začátek roku. Ve Střížovicích na Ústecku muž v lednu zavraždil manželský pár, znásilnil jeho dcery a pak spáchal sebevraždu.

VIDEO: Pomáhal vrahovi svázat pětičlennou rodinu. K soudu přišel s nápisem "svoboda"

Měl komplice, s nímž do chaty zamířil kvůli penězům. Kumpán nicméně místo činu opustil dříve, než došlo k masakru. Od soudu odešel s deseti lety. Za pár týdnů ho čeká odvolací řízení. Dlouho nebylo jasné, co přesně se na místě stalo a co bylo motivem.

„Nějakou dobu nám trvalo, než jsme zdokumentovali celý ten děj,“ potvrzuje Charvát.

Zanedlouho po tomto případu bylo u Bitozevsi na Lounsku objeveno tělo devatenáctiletého mladíka. Dva jeho vrstevníci ho bili baseballovou pálkou a sekali mačetou. Dostali výjimečné tresty 22 a 23 let.

VIDEO: Za brutální vraždu dostali mladíci 22 a 23 let

Posledním loňským případem byla vražda prostitutky v Teplicích. Ukrajinský dělník ji ubil, protože po pohlavním styku od něj požadovala vyšší částku, než na jaké se původně domluvili. Policisté ho dopadli během pár dní, přičemž jim pomohly kamery v ulicích.

Do statistik se pak ještě počítají dva pokusy o vraždu, kdy chtěl na začátku října v Teplicích muž zabít svou družku, ale stihla ho zarazit její sestra. V Košticích na Lounsku zase vyvrcholila hádka mezi dvěma muži na ubytovně tak, že jeden bodl druhého do krku.

Jakého případu se ujal celorepublikový útvar, odmítl jeho mluvčí blíže komentovat.

Také v roce 2017 řešili místní kriminalisté deset případů a všechny objasnili. O rok dříve jich z třinácti objasnili dvanáct, v roce 2015 pak ze sedmi šest.