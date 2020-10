Nová koalice ANO, ODS a STAN v Ústeckém kraji je blízko, zřejmě už zítra

Pokud vše klapne, v úterý odpoledne by měla ve vedení kraje skončit stará koalice KSČM, ČSSD a SPD hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

„Shodli jsme se na tom, že chceme posunout kraj a zatím jsme nenarazili na nějakou věc, která by byla nepřekonatelným problémem. S ODS jsme byli v krajském zastupitelstvu v opozici a často jsme se shodli. Novinkou je STAN a jeho lídr, mladý a ambiciózní Filip Ušák. Neřešíme žádné napětí, zatím jsme si sedli a řešíme detaily,“ řekl poslanec a lídr ANO a kandidát na hejtmana Jan Schiller.

„Myslím, že není ani pro ANO nepřekonatelné, abychom se domluvili na poměru stran v radě, protože bychom rádi, aby tam nikdo neměl většinu. Chceme, aby tam byli lidé, kteří jsou schopni plnit program a pracovat,“ řekl lídr ODS a starosta Kadaně Jiří Kulhánek. A zájem na dohodě potvrdil i Filip Ušák ze STAN.

ANO, ODS a STAN by tak v 55členném zastupitelstvu měly pohodlnou většinu 32 hlasů.

Lepší sever? Ne

ODS a STAN pracují hlavně na tom, aby nevznikla koalice ANO, SPD, KSČM a Lepší sever. Tu podle všeho nechce ani ANO a budoucí hejtman Schiller.

„Nechci si to připouštět, to by byla asi nejhorší ostuda, kterou bychom mohli udělat. Také doufám, že co nejrychleji přestane jedno zákulisní slibování za druhým. Jsem z Mostu a vím, co Lepší sever dokáže. To by se tady vůbec nic nezměnilo a naše práce by ztrácela jakýkoli smysl. Myslím si, že lidem dáme dobrý signál, že ctíme to, co voliči rozdali. S ODS a STAN jsme první tři a měli bychom se domluvit. Ostatním voliči nedali takový mandát a bohužel nemohou vládnout,“ řekl kandidát na hejtmana Schiller.

Za Lepší sever kandidovali například Martin Klika a Zdeněk Matouš, náměstci odcházejícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

„Chtěl bych zapojit všechny, potřebujeme každého, kdo kraji něco přinese. Je jedno, zda bude v koalici, nebo opozici. Chtěl bych, abychom táhli za jeden provaz a pomohli kraji. Možná je to naivní, doufám ale, že kraj posuneme jinam,“ dodal Schiller.

Stabilní koalice bez ANO nejde, míní Kulhánek z ODS

„Tuto variantu podle mne nikdo nechce, proto jednáme. Koalice bez ANO nejde, pokud chceme mít stabilní vládu a něco dokázat,“ sdělil Kulhánek. „Eliminovat zmíněné strany je naše snaha,“ dodal Ušák.

Opozice - zatím to vypadá na SPD, KSČM, Lepší sever, Piráty a Spojence pro kraj - by tak podle něj měla dostat místa v řadě výborů, bez diskuse jsou podle vyjednavačů nové koalice kontrolní a finanční výbor.

Také řadu volebních témat mají ODS, STAN a ANO podle svých lídrů společnou - od sociálních problémů v kraji, zdravotnictví, autobusové dopravy po stabilizaci hospodaření zadluženého kraje, který naplánoval další investice za miliony korun.

„I když vyloučené lokality řeší vláda, je nutné tlačit, aby se konečně tato pro kraj nepříznivá situace začala měnit,“ řekl Ušák.

„V první řadě bychom chtěli vyrovnané hospodaření kraje, protože kraj má napůjčováno téměř 6 miliard korun. Je třeba udělat kontrolu a analýzu plánovaných investic za 400 až 500 milionů a hospodaření vyrovnat. Dále je třeba například opravit a rozjet rumburskou nemocnici. První věc je ale rozhodně příprava rozpočtu na příští rok, který je naplánován se schodkem,“ přiblížil Kulhánek z ODS.