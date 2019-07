Ústecká zoo má plán pro udržení chovu slonů, uvažuje o stádu čtyř samců

Nově navrhovaný chov samců by pak měl být nejschůdnějším řešením, jak v budoucnu slony v Ústí zachovat, byť v úplně jiné podobě než dosud.

Zvažují se i další varianty včetně chovu kompletního stáda. Vše je však závislé hlavně na penězích od města, které je zřizovatelem zoo, a právě tato varianta by byla podle všeho mimo jeho možnosti. Vyžadovala by zcela nový rozsáhlý pavilon.

Aby Ústí o populární zvířata nepřišlo, vychází podle vedení zoo jako nejvýhodnější právě chov samců.

V současnosti je jich v Evropě přebytek, takže by zahrada pomohla celoevropskému chovu a mohlo by ji to stát méně.

Ústecká zoo sice nebude mít mláďata, avšak atraktivita samčího stáda je prý srovnatelná.

Jedinou výraznou nevýhodou zůstane, že už nebude možný přímý kontakt s návštěvníky. Zoo uvažuje o možnosti chovat až čtyři slony v různém věku. „Pokud by to dopadlo, bylo by to skvělé,“ uvedla mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Rozhodnutí města však zatím nepadlo. Jisté je dál jen to, že nějaký čas sloni v Ústí nebudou, ať kvůli případným úpravám pavilonu, či kvůli financování.

„Stanovisko města k chovu slonů zůstává stejné, chceme ho zachovat. Variant přichází v úvahu několik, bude záležet na doporučení odborníků. Od toho se bude odvíjet i velikost a časový horizont případné investice do stavby či úprav pavilonu. Zajištění peněz není záležitostí měsíců, spíše let,“ řekl primátor Petr Nedvědický.

V roce 2016 dostaly slonice obří hudební nástroje - zvonkohru a xylofon: