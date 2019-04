Ústecké zoologické hrozí, že přijde o slony. Kala zemřela, Delhi strádá

Pro samotnou Delhi by bylo nejlepší, aby šla do jiné zoo a dostala se tak znovu do kontaktu se svým druhem.

„Pole sdělení chovatelů je na Delhi vidět změna chování, je více zakřiknutá, jakoby potlačená. Více se fixuje na chovatele, kteří se jí věnují mnohem více a vymýšlejí jí různé podněty k zabavení,“ vysvětlila mluvčí zoo Věra Vrabcová.

„Z hlediska sociálního začlenění to ovšem není ideální, protože sloni jsou zvířata společenská a potřebují být ve skupině, komunikovat v zoo nejen s chovateli, ale i s ostatními členy stáda,“ připomněla Vrabcová.

„Z pozice Delhi by bylo nejlepší, kdyby byla přesunuta do jiné zoo, kde by jí toto bylo umožněno, čím déle bude jen s lidmi, tím hůře se pak bude začleňovat,“ dodala mluvčí zoo.

Před dvěma měsíci navíc zahradu návštívili zástupci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kteří zahradě podle informací MF DNES skutečně doporučili hledat pro Delhi nové místo, což by mohlo znamenat konec chovu tohoto druhu v Ústí.

Otázkou zůstává, jestli napořád, nebo jen na určitou dobu. Celkové výsledky kontroly bude znát vedení zahrady během května, kdy jim komise pošle své postřehy a připomínky a případná doporučení k nápravě nedostatků.

„Závěrečnou zprávu obdržíme v září až říjnu. Budoucnost chovu slonů závisí samozřejmě na financích a odpovídajícím chovatelském zařízení, na které existují doporučení EAZA,“ přiblížila Vrabcová.

„Výstavba pavilonu a výběhu pro slony je záležitost dlouhodobá, takže je velice pravděpodobné, že na nějakou dobu Ústí slony ztratí, v ideálním případě s vyhlídkou do optimistické budoucnosti, kdy se do naší zoologické zahrady vrátí,“ doplnila Vrabcová.

Město prozatím neuvažuje, že by Delhi dalo pryč

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) město, které je příspěvkovou organizací zoologické zahrady, prozatím neuvažuje, že by Delhi dalo pryč a přišlo tak o jedno z oblíbených turistických lákadel.

„Musíme hledat nějaké řešení, kdy v úvahu připadají tři, respektive čtyři, ale to poslední je zbavení se chovu slonů, což nechceme. Takže ty tři zbývající varianty jsou: malá skupina samců, drobné stádo slonic a kombinované stádo. Všechny varianty mají svá úskalí počínaje investicemi nebo náklady na vlastní chov,“ sdělil primátor.

Jak to vypadá s ústeckou zoo celkově, zajímalo na pondělním zasedání zastupitelů i lídryni opozičního hnutí PRO! Ústí Kateřinu Žákovskou. Ptala se na zhoršující se stav instituce a jaký k tomu vedení města zaujalo postoj.

Narážela například na generel, který již loni vypracoval ředitel zoo Roman Končel. V něm upozorňuje, že organizace je dlouhodobě podfinancovaná, a aby mohla fungovat, bude v průběhu následujících let potřebovat až 750 milionů korun.

„Myslím si, že by bylo vhodné, aby na situaci, která v zoo vládne, reagovalo vedení města. Z mého pohledu totiž hrozí, že v nějakém delším horizontu zahrada zanikne. To, co se tam děje, je hrozné a situace se nezlepšuje,“ řekla mimo jiné Žákovská.

Primátor jí odpověděl, že vedení města již uspořádalo jednání, kde ředitel zahrady Roman Konšel okomentoval pro zastupitele svůj generel a na květen chystá další, kde zástupci města obdrží podklady vycházející z kontroly EAZA.