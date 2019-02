Výskyt trpaslíků od pravěku po dnešek zmapovalo muzeum v Ústí nad Labem

„Mapujeme výskyt trpaslíků od nejhlubších pravěkých dějin až po současnost. Zároveň upozorňujeme na výskyt trpaslíků na Ústecku, tedy na hradech Střekov a Blansko a na Mariánské skále,“ uvedl spoluautor expozice Vladimír Cettl.

„Chceme přitom ukázat i některé jejich negativní stránky, jako je například až moc pozitivní vztah k alkoholu,“ doplnil Cettl.

Muzejníci se k trpaslíkům vracejí po patnácti letech od doby, kdy zde proběhla první výstava na toto téma.

Chtějí i další generaci návštěvníků ukázat nejen jejich rozličné podoby a kde všude je lze najít, ale i to, že právě z Ústí pocházejí světově nejproslulejší trpaslíci, které tu vyráběla porcelánka rodiny Mareschů.

Jejich produkty měla dokonce slavná kapela The Beatles na přebalu desky Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band a jeden z jejích členů, George Harrison, je použil i na svém albu All Things Must Pass.

„Firma Maresch fungovala od roku 1841. Nevíme úplně přesně, kdy začala výroba trpaslíků, ale v 70. letech 19. století už jela sériově. Většina produkce šla na export,“ přiblížil ředitel muzea a druhý z autorů výstavy Václav Houfek.

„První světová válka a následná krize firmu oslabila. Na konci 2. světové války továrnu zničilo bombardování a krátce po únoru 1948 pak definitivně zanikla,“ dovysvětlil Houfek.

Vernisáž výstavy se koná v poslední únorový den v 17 hodin. Poté budou trpaslíci v ústeckém muzeu k vidění až do 11. srpna.