Zapálíme služebnu, abyste zdechli, hrozila žena policistům po smrti Roma

Podle dokumentu žena do sluchátka řekla: „Vy ste zabili mladýho kluka v Teplicích, policajti, dva, tři, tak uvidíme, celá banda deme na vás teď, že se nestyděj, no na vás, zapálit tu budovu, jak tam ste, abyste tam zdechli, to za toho cigána, mladýho kluka, no vy, abyste šli do pekla, vy z...i jedny z…...ý“.

Soud ji uznal vinnou z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Dostala za to trest šesti měsíců odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnácti měsíců.

Soud v případu vydal trestní příkaz, nekonalo se tak hlavní líčení. Verdikt už je pravomocný.

Šestačtyřicetiletý Rom zemřel 19. června v Teplicích krátce poté, co proti němu zasáhli policisté. Předtím se vzájemně napadal s jiným narkomanem. Oba poškozovali zaparkovaná auta.

Vůči hlídce policistů byl muž velmi agresivní. Došlo proto na použití donucovacích prostředků, kdy jeden z policistů násilníkovi několik minut klečel na zátylku. Muž poté zemřel v sanitce.

Podle lékařských zpráv jeho úmrtí nesouvisí s policejním zákrokem, muž zemřel kvůli užití pervitinu.

Událost vyvolala zájem široké veřejnosti. Především v romské komunitě se šířila kritika policejního zásahu. V reakci na zákrok se konalo několik demonstrací a některé tuzemské i zahraničních organizace žádaly jeho řádné vyšetření.

I tato skutečnost je zmíněna v trestním příkazu. „S ohledem na probíhající demonstrace, jejichž účastníci vyjadřovali hrubou nespokojenost se zákroky příslušníků Policie ČR proti osobám romské národnosti, a slovně proto útočili na Policii ČR, byla uvedená výhrůžka zapálení policejní stanice s tím, že tam ‚všichni zdechnou a půjdou do pekla‘, způsobilá vyvolat obavu z naplnění výhrůžek,“ stojí v něm.