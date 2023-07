Na přivaděči v Teplicích mění povrch vozovky, provoz budou řídit semafory

Po téměř půl roku se budou muset obrnit trpělivostí řidiči projíždějící mezi dálničním přivaděčem na D8 a Teplicemi. Do vozovky se zakously frézovací stroje. Rekonstrukce by měla skončit ještě letos. Do konce července šoféry čeká jen omezení rychlosti, od srpna pak kyvadlový provoz, semafory a kolony.