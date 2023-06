Hustou dopravu v Bílině ještě komplikují opravy sítí, práce potrvají měsíce

„Současné kolony vznikají, protože v Bílině probíhá rekonstrukce plynovodu a plynových přípojek. Všichni, kteří jezdili přes centrum města, nyní když je uzavřena Seifertova ulice, jezdí po Bílinské ulici. Kvůli tomu vznikají velké kolony, které tu budou ještě několik měsíců,“ říká vedoucí odboru dopravy bílinského městského úřadu Oldřich Jedlička.

Rekonstrukce plynového vedení se bude týkat i dalších ulic. „Je to liniová stavba, která bude ze Seifertovy ulice pokračovat například na Mírové náměstí nebo do Wolkerovy ulice,“ upozorňuje Jedlička.

A o další prodloužení stavby se postarají vodaři. „Uzavírka v rámci rekonstrukce plynovodu by měla trvat do konce června. Pak by však měla následovat rekonstrukce vedení vody a kanalizace,“ uvádí Jindra Záhořová z odboru dopravy.

Podle Jedličky by se rekonstrukce vodovodních přípojek mohla protáhnout až do začátku roku 2024. „Jedná se o rozsáhlé výkopy, vyměňují se původní dožilé vodovodní přípojky za nové,“ dodává vedoucí odboru dopravy.

Ani po dokončení těchto rekonstrukcí však řidiče plynulý průjezd městem nečeká. „V ranních i odpoledních špičkách se to tady štosuje normálně, protože na průtahu městem máme tři kruhové objezdy, které místo aby plynulost podporovaly, tak ji spíše narušují,“ popisuje Záhořová.

Podobně to vidí i řidiči. „Fronty tu ráno jsou téměř vždycky, ale v poslední době to je ještě výrazně horší,“ stěžuje si nespokojený řidič, který Bílinou z Mostu do Teplic jezdí téměř každý den.

Obchvat neekonomický, tunel za dlouho

Extrémně vytížená Bílinská ulice, která prochází celým městem, je důležitou spojnicí mezi Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Nejkritičtějším místem celé trasy je dvoupruhový průtah Bílinou s několika kruhovými objezdy.

Pomoci má zamýšlený tunel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s jeho vybudováním počítá, ale řidiče od plynulého průjezdu pod městem dělí určitě deset let. „Celková délka přeložky v Bílině bude 3,2 kilometru, z toho 1,4 kilometru v tunelu. Odhad stavebních nákladů je dle posledních informací 7,7 miliardy korun. Předpokládané zahájení stavby je plánováno na rok 2029,“ říká Dana Zikešová z tiskového oddělení ŘSD. Dokončení stavby tunelu by mělo být tři roky po zahájení stavby, tedy v roce 2032.

Vybudování čtyřpruhového tunelu na silnici I/13 v Bílině odsouhlasila centrální komise ministerstva dopravy v roce 2021. V rámci řešení dopravy prověřovala několik možných variant. V následujících letech se bude zpracovávat dokumentace pro stavební řízení, majetkoprávní vypořádání a nakonec zpracování projektové dokumentace.

Podle údajů ŘSD projede Bílinskou ulicí uvnitř města více než 16 tisíc vozidel denně, z toho jsou více než tři tisíce nákladních aut. Ve špičce trvá jízda přes kilometr dlouhý průtah Bílinou klidně i 30 minut.

Řešení lepší průjezdnosti hledá město i ŘSD už řadu let. V roce 2008 začali odborníci zpracovávat studii pro stavbu obchvatu, tu však ministerstvo dopravy vyhodnotilo jako neekonomickou. Následně přišla na řadu možnost vybudovat tunel.

„Hlavní důvod, proč byla nakonec tunelová varianta schválena, nebyl jen v samotné Bílině, ale v širším pohledu na celou silnici I/13. ŘSD stavbu tunelu v Bílině zahrnulo do takzvané tahové ekonomické studie, která zohlednila zejména plánované úpravy, které by mohly vést ke zrychlení na silnici I/13 ze současných 90 na 110 km/h. Studie poukázala na chystanou novostavbu čtyřpruhové silnice I/13 mezi Nechvalicemi a Kladruby, která spojí silnici I/13 se silnicí I/63, respektive s dálnicí D8. Vznikne ucelený čtyřpruhový tah z dálnice D8 až do Chomutova s napojením na dálnici D7,“ uvádí ŘSD.