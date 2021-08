Hladovět nemusím, říká modelingová naděje. Našli ji ve dvanácti na nákupech

Začít povídání jinak než zavzpomínáním na onen dubnový pátek z roku 2017 snad ani nešlo. Přeci jen už je to ale docela dávno a… „A já byla dvanáctiletá holčina, na kterou najednou několik lidí vybaflo. Bylo to tak nečekané a rychlé. Nevím, možná si toho pamatujete víc vy než já,“ zasměje se šestnáctiletá Adéla Foldová, když se snaží rozpomenout se, jak se to tenkrát vlastně seběhlo.

Možná byste se divila, kolik jich jí z fastfoodu. Spousta holek je štíhlých přirozeně, nemusí se mučit. Naštěstí patřím mezi ně. Adéla Foldová