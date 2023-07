Byly přísnější, řekla kolegyně o učitelkách. Ty soudí za ubližování dětem

Svědkyně, bývalá zaměstnankyně školky, vypověděla, že dvě obžalované byly přísné. „Obě měly k dětem drobet přísnější přístup,“ uvedla a pokračovala: „Osobně jsem nezaznamenala žádné chování, které by neodpovídalo pravidlům, ale musím říct, že byly přísnější než ostatní učitelky ve školce.

Podle její výpovědi bylo ve třídách, jež měly ženy na starost, nepřirozené ticho. Děti podle ní musely dojídat jídlo, během odpoledního klidu nehnutě ležely na lehátkách. „Bály se jít na záchod. Dělalo to na mě dojem přehnaného nátlaku,“ popsala svědkyně a dodala, že tehdy s nikým popsané záležitosti neřešila.

Během svého působení ve školce zaznamenala jeden úraz. Šlo o škrábanec na krku dítěte. Dítě se rozeběhlo směrem k silnici, obžalovaná učitelka ho tehdy chytila, aby nevběhlo pod auto, a při tom ho škrábla. Jiná zranění svědkyně nezaznamenala.

Učitelky prostřednictvím svých obhájců už dřív odmítly, že by dětem ubližovaly. Státní zástupkyně Iveta Přecechtělová navrhla v obžalobě všem třem podmíněné tresty a zákaz činnosti.

Podle obžaloby předškoláci museli snášet hysterický křik, máčení ve studené vodě, bití, nucení do jídla do pozvracení, hrubé buzení po poledním spánku, museli plnit úkoly, které nebyli schopni vzhledem ke svému zdravotnímu hendikepu zvládnout, či sedět bez hnutí pod hrozbou trestu.

Případ se dostal na veřejnost před více než třemi lety, následně se jím na popud rodičů jednoho z dětí začala zabývat policie. Jedna z dříve předvolaných svědkyň, která v zařízení pracovala jako asistentka pedagoga, uvedla, že ze zaměstnání odešla krátce na to, co si její svěřenec prokousl ret. Mělo se tak stát poté, co s ním jedna z obžalovaných údajně smýkla tak, až se bouchl o nábytek.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechem dalších svědků 31. srpna.