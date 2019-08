Dětem nadávají a pleskají je, říká matka. Praktiky školky prověřuje policie

Vzhledem k citlivosti případu a věku zúčastněných zatím policie odmítá sdělit bližší informace. „Zabýváme se určitým protiprávním jednáním v jedné z mateřských školek v Klášterci nad Ohří. Vzhledem k citlivosti případu nebudeme konkretizovat ani dobu, kterou prošetřujeme,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Podle ředitelky Mateřské školy Klášterec nad Ohří Jitky Vlkové není trestní stíhání vedeno proti organizaci, ani proti žádnému z jejích odloučených pracovišť.

„Probíhá však šetření Policie ČR ve věci obvinění některých soukromých osob, ke kterému se blíže nemohu vyjadřovat,“ uvádí Vlková v prohlášení na internetových stránkách města.

Konkrétnější informace však uvedla pro Chomutovský deník jedna z matek: „Nejen, že děti nutí jíst do pozvracení, nesmí se ani odkrýt, když je jim vedro při spaní, jinak je učitelky vulgárně napadají a pleskají je. Děti se bojí i pozdravit, bojí se okolí, počurávají se a podobně.“

Tato matka připustila, že s takovým chováním nemá přímou zkušenost, její ratolest do školky dochází, ale je v jiné třídě. „Dozvěděla jsem se to od ostatních maminek a hlavně od dalších slušných učitelek, které se na to musely koukat a nemohly s tím nic udělat,“ vysvětlila.

Proti tomu se však ostře staví ředitelka Vlková. „Co se týče MŠ Stonožka, za dobu svého působení ve funkci jsem neobdržela žádnou stížnost na zdejší učitelky. Vážení rodiče, ubezpečuji Vás, že k žádnému protiprávnímu jednání v MŠ Stonožka nedocházelo, ani nedochází,“ uvedla.

„Neděje se zde nic, co by negativně ovlivňovalo vzdělávání Vašich dětí. Všechny učitelky v MŠ Stonožka jsou kvalifikované zkušené profesionálky, které se věnují Vašim dětem podle jejich potřeb a zájmů, přistupují k nim individuálně, chovají se přívětivě. Potvrzují to osobní kontroly a hospitace, které jsem v MŠ Stonožka v minulém období provedla nejen já, ale i má zástupkyně,“ dodává ve svém prohlášení.

Až do ukončení vyšetřování se k případu nebudou vyjadřovat ani představitelé klášterecké radnice. „Vedení města věří v řádné prošetření a prosí o trpělivost. Respektujme a nenarušujme probíhající vyšetřování,“ uvádí tisková zpráva radnice.