Máčení ve vodě, bití botami. Učitelky soudí za ubližování dětem ve školce

Podle obžaloby předškoláci museli snášet hysterický křik, máčení ve studené vodě, bití, nucení do jídla do pozvracení, hrubé buzení po poledním spánku, museli plnit úkoly, které nebyli schopni zvládnout, či sedět bez hnutí pod hrozbou trestu.

„Chlapce, který byl nepohyblivý na vozíčku, vyndala obžalovaná z vozíku, opřela ho o židli se slovy, že pokud spadne, tak si to vypije. Děti před odchodem na vycházku bila botami do kotníků, když se nedokázaly samy obout. Nutila děti do jídla, a když nechtěly jíst, donutila je sníst například slupky od jablka,“ četla žalobkyně Iveta Přecechtělová. Podle ní se učitelky dopustily přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Nevhodného chování se obžalované měly dopouštět v letech 2016 až 2019, kdy se někteří rodiče obrátili na policii s podezřením, že ve školce není vše v pořádku. Vedení školky to tehdy kategoricky odmítlo.

Podle státní zástupkyně si děti nesou následky, což potvrdili i znalci.

Podle zákona učitelkám hrozilo v případě uznání viny za přečin ohrožování výchovy dítěte maximálně pětileté vězení. Žalobkyně ale pro ně navrhla podmíněné tresty vzhledem k jejich dosavadní trestní bezúhonnosti.

Nad tím se pozastavila zmocněnkyně, která zastupuje rodiče dětí a požaduje přísnější potrestání včetně změny právní kvalifikace.

„Podle judikatury Ústavního soudu je zřejmé, že v okamžiku, kdy se jedná o tak silný zásah do fyzické a mentální integrity dětí, do jejich práva, aby mohly vyrůstat v pořádku, tak je na místě trestný čin týrání svěřené osoby. Jednání obžalovaných je extrémně nebezpečné vzhledem k tomu, že většina dětí jsou jedinci se závažným psychosociálním hendikepem a mají být naopak extrémně chráněni. Nemůžeme to bagatelizovat ve smyslu, je to autista a nic se mu nestalo, protože se nijak neprojevuje,“ uvedla právnička Lucie Hrdá.

Odmítly vypovídat

Současně za rodiče devíti poškozených dětí vznesla požadavek náhrady škody za nemajetkovou újmu ve výši přes 3,7 milionu korun.

Všechny tři obžalované učitelky obžalobu prostřednictvím svých advokátů odmítly. „Za celou dobu své devětatřicetileté praxe jsem se s takovým obviněním nesetkala. Jsem denně ve styku s rodiči, mohou za mnou kdykoliv přijít a říci, že se jim něco nelíbí. Za celou dobu jsem nepostřehla žádný problém. Kdyby se něco takového dělo, tak by to děti řekly, nějak se vyjádřily a nechodily by k nám,“ prohlásila jedna z obžalovaných, která byla v té době současně zástupkyní ředitelky.

Na další otázky soudkyně žena odmítla odpovídat. Výpověď odmítly i další dvě učitelky.

Další líčení je naplánováno na únor, na řadu přijdou svědecké výpovědi.