Školy v Ústeckém kraji chystají izolační místnosti a ruší seznamovací kurzy

Například vedení Gymnázia a Střední průmyslové školy v Duchcově po konzultaci s hygienickou stanicí v Teplicích zrušilo tradiční seznamovací kurz, který každoročně pořádalo pro nové žáky.

„Slouží k tomu, aby se děti poznaly jinde než ve škole a měly k sobě blíž. Každý rok jsme vyjížděli na týden do přírody, ale letos to nebude. Místo toho pro žáky v rámci jednotlivých skupin připravíme náhradní program za přísných hygienických opatření tak, aby se skupiny neprolínaly,“ sdělila ředitelka školy Hana Kutláková.

Podobně postupovalo i vedení teplického gymnázia, které zrušilo tradiční úvodní setkání s rodiči nováčků.

„Chceme trochu omezit pohyb rodičů a cizích osob po škole. Proto také letos částečně omezíme i přednášky odborníků z praxe u nás ve škole,“ řekl ředitel gymnázia Zdeněk Bergman.

Velké akce ruší i Speciální základní škola a praktická škola Pod Parkem v Ústí nad Labem, která se věnuje výuce handicapovaných dětí.

„Školy v přírodě letos organizovat nebudeme, stejně jako výlety do kin a divadel. Omezili jsme i vlastní kulturní akce, například Večer pro tiché tlapky letos nebude. Podobně jako den otevřených dveří,“ přiblížila ředitelka školy Martina Brhelová.

Vzhledem k tomu, že ve zmíněné škole pracují pedagogové s ohroženou skupinou, budou i bezpečnostně-hygienická opatření o poznání tvrdší než jinde.

„Výuka u nás bude probíhat v deseti hygienicky oddělených úsecích, kde se pedagogové ani žáci nebudou míchat. Děti se budou stýkat jen s omezeným počtem pracovníků a odděleně bude probíhat i školní družina,“ zmínila ředitelka.

„Jsme nadstandardně vybaveni ionizátory i dezinfekcí. Naši zaměstnanci vyfasovali ochranné pomůcky a vydali jsme i dokumenty, jak se mají chovat i při běžných respiračních onemocněních. V případě, že se u nich vyskytne jakékoliv respirační onemocnění bez souvislosti s covidem, třeba i rýma, po celou dobu musí používat roušky. Je třeba si uvědomit, že pracujeme s ohroženou skupinou dětí, často jsou po transplantaci, a jsou tak ohroženy jakýmkoliv virovým onemocněním,“ poznamenala ředitelka.

Novinkou budou izolační místnosti

U vstupu do budovy budou zaměstnanci měřit teplotu všem příchozím lidem. „V Ústeckém kraji se potýkáme i s jinými epidemiemi, měli jsme tu úplavici či žloutenku a měření teploty u vchodu nepovažuji za nijak diskriminační věc,“ sdělila ředitelka s tím, že rodiče dětí musí při vstupu do školy nosit roušky.

Škola má připravenou i takzvanou izolační místnost, kde budou odděleny děti s příznaky jakéhokoliv onemocnění do té doby, dokud si je nevyzvednou jejich rodiče či zákonní zástupci.

„S nimi tam bude samozřejmě pedagog, který používá respirátor, štít a rukavice,“ doplnila Brhelová. Stejnou místnost mají pro případ potřeby nachystanou i na gymnáziu v Teplicích.

„Reagujeme na manuál ministerstva školství, na kterém je mi sympatické, že 90 procent je označeno jako nezávazné doporučení. My si z toho opravdu vybíráme jen to, co shledáváme užitečným. Máme připravenou izolační místnost a nakoupili jsme vhodné prostředky k dezinfekci. V prostorách školy budou nejméně na patnácti místech stojany s dezinfekcí pro osobní hygienu,“ vypočítal ředitel Bergman.

Separování žáků v Teplicích respektovat nebudou

„Co ale nebudeme příliš respektovat, je, aby se žáci vyučovali jen ve svých třídních kolektivech. To by nám výrazně narušilo výuku, kterou organizujeme tak, že se žáci míchají do různých jazykových skupin, dělí se na předměty nebo se naopak spojují v seminářích. Nechceme žáky nijak separovat,“ odmítl ředitel.

V případě potřeby je prý škola stejně jako na jaře připravena studenty vyučovat i na dálku formou videokonferencí.

„My budeme dodržovat vše, co je povinné. Nakupujeme dezinfekci, máme zásoby štítů, jednorázových roušek i rukavic. V rámci možností a kapacity školy se budeme snažit, aby se studentské skupiny potkávaly co nejméně,“ řekla Hana Kutláková za gymnázium a střední průmyslovou školu v Duchcově.

Smíření s dodržováním bezpečnostně-hygienických opatření jsou i na ZŠ Všehrdova v Lovosicích.

„Obáváme se ale stravování. Ve městě totiž máme jednu centrální jídelnu, která slouží pro gymnázium, tři základní školy i cizí strávníky. To vidím jako velký problém. I když budou školy dodržovat všechna nařízení, děti se tam stejně promíchají,“ podotkla ředitelka Monika Zemanová