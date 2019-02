VIDEO: Neukáznění řidiči zablokovali cesty. Silničáři nemohli pracovat

Třeba silnici Krásný Les – Adolfov zablokovali svými vozy rodiče, kteří jeli s dětmi na krajský pohár běžkařů.



„Problém se týká všech horských silnic. Kvůli vozům lyžařům se na silnice nedostal sypač, protože tam nemohl vjet. Nyní tam musejí frézy, které sníh odfoukají na stranu, aby se tam dalo vůbec vjet. Pak se musí vytahat auta a dočistit silnice,“ řekla dnes náměstkyně ředitele krajské Správy údržby silnic Lenka Holovská.



Kvůli této komplikaci byly od nedělního dopoledne zavřené silnice Telnice–Petrovice, Zadní Telnice– Krásný les, Litvínov–Mníšek, Klíny– Český Jiřetín, Horní Halže–Měděnce, Mikulov–Modlava a Výsluní–Rusová.

Do dnešního odpoledne se podařilo zprůjezdnit úseky Telnice–Petrovice a Zadní Telnice– Krásný les.



Řada běžkařů a lyžařů tak v neděli uvázla na horách. Například Měděnec se z obou stran zavřel od nedělních 11 hodin do dnešního rána.

„Je to kvůli neukázněným řidičům. Silničáři pracují s vypětím duše, ale lidé mají pocit, že za každou cenu musejí lyžovat a zima je překvapí, celou obec ucpou a nikoho to nezajímá. My jsme tady v pasti. Pak se jen modlíme, aby se nikomu nic nestalo, protože se k nám nedostanou hasiči ani sanitky,“ přiblížila starostka Měděnce Valerie Marková.



Podle ní by měl opět začít fungovat systém, aby lidé předem věděli, které silnice se udržovat budou a které ne.

„Je nutné, aby kraj udělal nějaký záchranný systém a lidé věděli, kam nejezdit. Dříve to fungovalo. Také dole v Petlerech a u Vejprt by měli stát policisté a nahoru nikoho nepouštět. Stále je tato otázka tabu a nikdo o tom nechce slyšet,“ zlobila se starostka obce.



Ve zdejším penzionu a chalupách tak v noci na dnešek přespaly desítky lyžařů.



„Některým chybí rozum. Jedna rodina – 4 dospělí, 3 děti a pes – v neděli volala o pomoc do Chomutova, aby pro ně někdo pod Alšovku přijel. Tři hodiny jsme je přesvědčovali, že ve sněžení zabloudí 50 metrů za obcí a ještě je bude hledat horská služba. Nakonec zůstali,“ líčila Marková.

Podle ní v podobných situacích není kam volat po pomoc. Jen silničářům. „Kovářská, Horní Halže a Měděnec patří k nejhorším rizikovým oblastem a údržba tu má čtyři pluhy a jednu frézu. Další v nížinách brousí asfalt. A tady stále není protažená Mýtinka a Kamenná,“ zlobila se dnes Marková.