Po kalamitě nejezdí vlaky mezi Plzní a Prahou, proud nemá 15 tisíc domovů

Po víkendovém sněžení zůstávalo v pondělí ráno v Česku bez proudu zhruba 14 800 domácností. Problémy jsou hlavně na jihu Čech a na Moravě. Na 13 tisíc odběrných míst bez elektřiny evidovala kolem 7:00 společnost ČEZ.

„I nadále jsme v terénu, v lokalitě středních Čech na Příbramsku, v Plzeňském kraji pracujeme na obnovení dodávky elektřiny v lokalitách Plzeň - jih, dále na Tachovsku a Klatovsku,“ uvedla mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Plné ruce práce mají podle ní i montéři poruchové čety na Moravě. „Zde evidujeme zvýšenou poruchovost na Olomoucku a Přerovsku,“ upřesnila Holingerová. ČEZ předpokládá, že poruchy opraví během pondělka.

Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, polámané izolátory a přetrhané vodiče. Na vedení vysokého napětí má společnost hlášeny tři desítky poruch.

Krizový štáb po ranním jednání zrušil kalamitní stav v Kladně, kde platil po většinu neděle. Všechny hlavní tahy ve městě jsou průjezdné, hromadná doprava funguje.

Na některých místech Jihočeského kraje napadlo od neděle do pondělního rána až 30 centimetrů čerstvého sněhu. Počasí komplikuje sjízdnost některých vozovek v regionu. Jsou to především silnice v jihozápadní části kraje na Písecku, Strakonicku a Prachaticku. V těchto místech museli hasiči přes noc nejčastěji odstraňovat z vozovek popadané stromy. Uvedla to mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

„Celkový počet zásahů od nedělního rána v celém kraji je už 250. Z toho jich je více než stovka na Strakonicku a necelá stovka na Písecku,“ uvedla Matějů.

Husté sněžení v Plzeňském kraji v noci skončilo. Kvůli popadaným stromům a větvím je ale stále uzavřeno pět úseků tratí včetně směru z Plzně na Prahu a čtyři úseky silnic druhých a třetích tříd.

Hlavní tahy jsou ošetřené a mokré, silnice třetích tříd ještě silničáři doklízejí. Uvádí to web Českých drah a dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo. Vše by mělo být průjezdné do 9:00. V kraji bylo ráno bez elektřiny zhruba 7 000 domácností.

Od nedělního večera sníh ztěžuje provoz na silnicích v Olomouckém kraji, kde napadlo i více než deset centimetrů sněhu. Na vozovkách je rozbředlý nebo ujetý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji se od neděle kvůli sněžní stalo několik dopravních nehod. Hasiči zasahovali u havárie autobusu, ve kterém se zranil jeden cestují, a odstraňují spadané stromy.

Silničáři v Libereckém kraji varují před sněhovými jazyky v otevřených úsecích a hlavně v horských oblastech. V kraji už sice většinou nesněží, fouká ale silný nárazový vítr, proto doporučují zvýšenou opatrnost. Neprůjezdná je stále silnice třetí třídy u Jenišovic na Jablonecku, kde je hluboký sníh. Uvedl to Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která silnice v Libereckém kraji udržuje.



Husté sněžení stále komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. Nesjízdných je několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Sníh leží i na dalších cestách a na chodnících. Silničáři proto nabádají k velké opatrnosti.

Na řadě míst Středočeského kraje stále sněží, řidiči proto musí být na svých cestách opatrní. Kvůli nesjízdným silnicím je omezeno množství autobusů.

Silnice na jižní Moravě mokré po víkendové oblevě a dešti mohou v pondělí ráno namrzat, teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Ve vyšších polohách, například na Blanensku, leží na okresních silnicích nový sníh, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Hasiči měli podle přehledu zásahů v noci práci s odstraňováním spadlých stromů ze silnic.

Silnice ve Zlínském kraji jsou ráno kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách na nich po chemickém ošetření zůstává rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Na Vsetínsku se navíc může tvořit náledí. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem, ve které jsou místy vyjeté ledové koleje.

V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo a ráno na silnicích ležel rozbředlý sníh. V Orlických horách má ujetá vrstva sněhu nerovný povrch. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní.

„Ještě zpočátku bude v pondělí místy sněžit, postupně jen ojediněle. Srážky v nejbližších dnech očekáváme také jen ojediněle, o něco více až na konci týdne,“ uvedl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí bude oblačno až zataženo. Zpočátku místy, postupně ojediněle očekáváme sněžení. Během dne pak místy přijde polojasno až skoro jasno, zejména v Čechách. Teploty se budou pohybovat mezi -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

V noci na úterý bude většinou polojasno. Ojediněle, k ránu místy se objeví mrznoucí mlhy. Teplota klesne na -6 až -10 °C, ojediněle až k -14 °C.

V úterý přes den očekáváme polojasno, ráno místy s mrznoucími mlhami. Během dne bude přechodně až oblačno a na severu Čech ojediněle čekáme slabé sněžení. Teploměr ukáže -2 až +2 °C.

Ve středu předpokládáme oblačno až polojasno, na jihu až skoro jasno. V noci bude -4 až -8 °C, při sněhové pokrývce kolem -11 °C. Přes den pak teploty stoupnou na 0 až 4 °C.

Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, postupně od západu až zataženo, ojediněle s deštěm. Noční teploty -3 až -7 °C, při sněhové pokrývce kolem -10 °C. Ve dne naměříme 1 až 5 °C.

V pátek čekáme oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť, nad 700 m bude sněžit. Přes noc bude 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až kolem -6 °C. V průběhu dne bude 1 až 5 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá oblačno až zataženo, místy déšť, na horách většinou nasněží. Přechodně bude polojasno. Noční teploty se budou pohybovat mezi +2 až -3 °C, denní vystoupají na 3 až 8 °C.