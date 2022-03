Firma z Rumburku má nejmodernější laser v Evropě, zvládne pracovat sám

Laser umí vypálit přesně požadovaný tvar s minimem odpadu z plechů různé tloušťky i materiálu od konstrukční oceli přes měď až po mosaz, vedle plošného zpracování plechů si poradí i s trojrozměrnými předměty, jako jsou kruhové trubky a čtyřhranné profily, a při řadě činností umí pracovat i bez obsluhy.

„Unikátní je jeho konfigurace. Samotný laser je dnes běžná věc, ale celé zařízení je nejmodernější ve střední Evropě díky sesazení dalších periferií, jako je třeba zakladač, který dovolí stroji jet v automatickém režimu. Naprogramuje se a sám už si sáhne pro plato s plechem, sám si ho vyndá, vypálí a vrátí ho do pozice, kam byl naprogramovaný,“ přibližuje Michal Bakajsa, předseda představenstva Ventosu a třetinový vlastník průmyslové skupiny SkyLimit Industry, které je většinovým spoluvlastníkem firmy.

„Ráno směna jen odebírá hotové výpalky. A je zde i spousta dalších periferií, které slouží například k tomu, že každý výpalek je označen QR kódem, a cokoli z laseru vyjede, automaticky máme v účetnictví a systému. Můžeme tak dohledat každou jednotlivou součástku,“ pokračuje.

Nový laser je zároveň silnější, přesnější, třikrát rychlejší a výrazně zkracuje prostojové časy než ten 16 let starý, který firma měla dosud.

„Podle druhu materiálu a jeho tloušťky laser potřebuje vyměnit pálicí hlavice. Zatímco u starého to musí dělat obsluha a trvá to kolem 20 minut, nová technologie umožňuje dělat to automaticky, což znamená úsporu času a zvýšení výrobní kapacity. Je také energeticky méně náročný. Účinnost a pokrok v technologii je obrovský,“ říká Bakajsa.

Pro firmu to podle něj znamená i zvýšení tržeb na příští rok. „Kapacita se navýší o 8 až 12 hodin denně,“ poznamenal Bakajsa.

Díky laseru firma vyrábí tepelné výměníky podle vlastních návrhů. Ty se využívají tam, kde vzniká jakékoli odpadní teplo, aby nebylo bez užitku vypuštěno do vzduchu.

Vývoz až do Mikronésie

„Díky výměníku umíme vrátit teplo zpět do výroby. Náš výměník, kde jsou trubky s vodou a pára je ohřeje, může sloužit pro vytápění i další využití. Umíme také výměník na bázi vzduch-vzduch, kdy můžeme předehřívat vzduch a snižovat například spotřebu plynu. Dodávali jsme před pěti lety do velké české firmy čtyřmegawattový výměník, který snížil spotřebu plynu v žíhací peci o 40 procent. Návratnost, která byla původně počítána na čtyři roky, tak nakonec vyšla jen na jeden a půl roku,“ chlubí se Bakajsa.

Ventos dělá i průmyslové sušárny či kryty zařízení obráběcích strojů, které zákazníkovi navrhne a vyrobí na míru. Laser si z výtahu sám vezme velké tabule plechu a ty rozřeže do potřebných tvarů, které se pak skládají dohromady a svařují pro všechny produkty.

Své produkty firma prodává zejména v Česku a na Slovensku, ale vyváží i do světa. Například loni dodala tři velké třímegawattové výměníky do nové elektrárny v Mikronésii.

Investice do laseru byla 30 milionů korun, návratnost je spočítána asi na pět let.

„Bude záležet na typu zakázek. Propočítali jsme, že jedna směna laserového pracoviště pokryje potřeby Ventosu, jednu směnu využijeme pro pálení v rámci skupiny SkyLimit Industry, kde máme další čtyři firmy, takže Ventos bude pálicím centrem pro celou skupinu, třetí směna pak bude pro zákazníky,“ dodal Bakajsa.