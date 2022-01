Místo krachu rozvoj. Rumburská nemocnice začne stavět a vítá nové doktory

„Letos to bude 200 milionů korun a příští rok druhá polovina. Všechny finance budou ze zdrojů kraje, které jsme našetřili. Rumburská nemocnice by měla zřejmě už v tomto měsíci mít vysoutěženého zhotovitele a v únoru by se mělo začít stavět,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Ve zdravotnickém zařízení, které slouží 55 tisícům obyvatel Šluknovského výběžku a které bylo před pár lety před krachem, se navíc pomalu stabilizuje neutěšená personální situace. Hlásí se noví lékaři, takže v budoucnu zřejmě nebudou muset tak masivně vypomáhat doktoři z jiných špitálů KZ.

„Podařilo se ustát, že s přechodem nemocnice pod KZ ještě někteří pracovníci, kteří chtěli dlouhodobě odejít, odešli. Myslím si, že se je nyní daří díky zapojení do KZ nahradit. A před několika dny jsem jednal s dalším lékařem, který by u nás chtěl pracovat. Zájemci se ozývají, ale personální nedostatečnost, kterou jsme převzali, je prostě velká, a její naplnění stále nějakou dobu bude trvat,“ přiblížil ředitel rumburské nemocnice Michal Tichý.

Kraj už má také potvrzeno, že uspěl se všemi projekty za 1,5 miliardy korun z evropského dotačního programu React na obnovu přístrojového vybavení nemocnic KZ.

Půl miliardy půjde na obnovu a doplnění vybavení ústeckého onkologického centra, na vybavení emergency v Děčíně a Chomutově směřuje shodně po 150 milionech, 149 milionů je pro Teplice na vybavení porodnice, 137 milionů pro Most na moderní přístroje a 150 milionů pro Rumburk na přístroje pro akutní příjem.

Podmínkou získání dotace je stavba nových budov v jednotlivých nemocnicích, do nichž vybavení poputuje. Vše musí být hotové do konce příštího roku. Kraj si na to vzal úvěr 2,2 miliardy korun. „Musíme mít vše stavebně připravené, abychom finance mohli čerpat,“ dodal hejtman.