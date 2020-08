Budeme oslovovat propuštěné zaměstnance k návratu, říká ředitelka lázní

Lázně Teplice v Čechách mají zdaleka nejdelší lázeňskou tradici nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. A to díky české královně Juditě, která založila v roce 1154 klášter u teplých vod. Termální prameny, které se do té doby využívaly jen nahodile, začala používat pro léčbu nemocných.

Letošní rok je však pro lázně složitý. Kvůli koronaviru a zastavené péči o nemocné musely v dubnu propustit 160 svých zaměstnanců.

„V letošním prvním pololetí lázně zaznamenaly ztrátu 42 milionů korun. Lidé sice mají o lázně zájem, ale v současnosti zůstávají stále uzavřeny Císařské lázně. Důvodem je výpadek zahraniční klientely, jež tvoří až čtyřicet procent našich zákazníků. Zájemců o lázeňský pobyt tedy můžeme přijmout mnohem více, než aktuálně máme v péči nebo v rezervacích,“ říká obchodní ředitelka lázní Yveta Slišková.

Zatím můžete vyčerpat 1 300 voucherů od vlády, podobně jako další lázně, což se děje. Spekuluje se o tom, že by s vouchery mohlo přijet mnohem více klientů, až přes pět tisíc. Co by to pro vás znamenalo? Pomohlo by to ve vašem finančním výsledku a stíháte vůbec vouchery vyřizovat?

Těší nás, že díky voucherům Češi objevují lázně. V našem zákaznickém centru bez přestávky drnčí telefon, rezervací a dotazů je spousta. Proto se stává, že na odpověď klient čeká několik dnů a při volání se musí obrnit trpělivostí, neboť je v řadě čekajících. Pozitivní zprávou je, že se na všechny dostane. Lůžka se plní, ale rezervu stále máme i teď v srpnu. Jsme připraveni navýšený počet klientů uspokojit.

Kolik poukazů už jste přijali a kolik hostů s vouchery budete moci přijmout, pokud limit vzroste?

Přijali jsme již tisíc dvě stě rezervací klientů s vouchery. Přijímat budeme dál, neboť je to šance ukázat naše lázně, město i region obyvatelům z celé republiky a získat je pro opakované návštěvy v budoucnu. Můžeme jim dokázat, že zde existují unikátní možnosti léčby i relaxace, krajina nabízí mnohé přírodní, architektonické a historické skvosty.

Kdy očekáváte, že by mohlo být jasno, a neobáváte se, že v případě rozšíření limitu by mohla být vládou uvolněná miliarda na podporu lázeňství rychle vyčerpána?

Rozhodnutí očekáváme každým dnem. Potřebujeme metodiku a pravidla, neboť již pět týdnů jsme klienty přijímali bez finálního řešení dotačního procesu, jenž je administrativně velmi náročnou záležitostí.

Lázně Teplice Loňský rok byl zisk firmy 12,9 milionu korun a přijelo sem téměř 12 tisíc klientů, nejvíce z Čech.

Lázně nyní mají 275 zaměstnanců, v letošním prvním pololetí vytvořily ztrátu 42 milionů korun a za celý rok firma očekává ztrátu na úrovni 30 milionů korun.

Přesto lázně modernizovaly, do konce června proinvestovaly 15 milionů korun. Další investice už jsou ovšem v tuto chvíli zastaveny.

U voucherů v hodnotě čtyři tisíce korun na osobu je podmínka, že lidé ho musí vyčerpat do konce roku. Ovlivňuje to u vás prodloužení lázeňské sezony?

Zájem v letních měsících je výrazný, ale máme stejným dílem potvrzené rezervace i na podzim, pouze prosinec je zatím slabší. Klienti se však stále objednávají.

Kolik vašich klientů nyní jezdí díky voucherům, kolik je samoplátců a jaký je podíl pacientů přijíždějících na léčebné pobyty hrazené pojišťovnou?

Tři čtvrtiny klientů přijíždí na léčebné pobyty od zdravotní pojišťovny, a čtvrtina jsou samoplátci. Většina z nich přijíždí díky voucherům.

Kvůli epidemii koronaviru byly na jaře lázně zavřené a museli jste řadu zaměstnanců propustit. Kolik lidí jste měli celkem a už jste třeba některé přijali zpět, protože klienti se vracejí?

Z celkem 400 zaměstnanců se covid-19 dotkl 160 zaměstnanců, z nichž jsme zatím přijali zpět 35 zaměstnanců. V návaznosti na růst klientů budeme reagovat a oslovovat další zaměstnance k návratu.

Počet nakažených v kraji opět roste, přijali jste nějaká opatření kvůli ochraně zaměstnanců i klientů a na co se mají připravit, když přijedou?

Dodržujeme všechna opatření ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Investice do dezinfekcí a ochranných prostředků již lázně stály zhruba milion korun. Aktuálně je třeba upozornit na povinnost nošení roušek platnou pro personál i klienty.

Vaším lákadlem je bazén Thermalium, kam může celý týden v určitých hodinách i veřejnost. Jak tady řešíte hygienu a platí zde kvůli covidu nějaká další pravidla?

Platí výše uvedené a rozhodně je prováděna zvýšená dezinfekce všech povrchů. Čištění a dezinfekce vody jsou zabezpečeny trojí cestou – roztokem směsných oxidantů, UV lampou a pískovými filtry. Pro oběh bazénové vody jsou použita výkonná čerpadla, která zajišťují, že je celý objem vody každé dvě hodiny kompletně vyčištěn.

Jaký byl loni zisk lázní a jaký zatím odhadujete letos? Budeme muset odložit nějaké plánované investice?

Loňský zisk firmy byl na úrovni 12,9 milionu korun, letos odhadujeme ztrátu na úrovni 30 milionů. Od dubna jsme proto museli odložit všechny plánované investice.

Kdy odhadujete, že se zahraniční klientela vrátí, a jaká je podle vás budoucnost lázní?

Doufáme, že se zahraniční klientela vrátí nejpozději na jaře příštího roku. Fungování lázní v plném rozsahu nejsme totiž schopni bez zahraniční klientely zajistit.