Jsem rád, že agresivní řidiči častěji končí u soudu, říká šéf dopraváků

„Poslední srpnový týden se lidé vracejí z dovolené a ten další jdou ještě nepozorné děti do školy. Ty patří k nejohroženějším účastníkům dopravního provozu,“ říká Ušák. Naopak dobrou zprávou, pokud jde o děti, je skutečnost, že letos na severočeských silnicích ještě žádné dítě nezemřelo. „Ovšem stalo se také 41 nehod, které děti způsobily jako chodci,“ přiblížil šéf krajské dopravní policie.

Jak jste spokojen, nebo nespokojen s nehodovostí v kraji? Počet narostl, že?

Od začátku roku máme mírný nárůst nehod o 324 a bohužel je také o pět usmrcených osob víc. Spokojen nejsem.

Čím je podle vás tento nárůst způsoben? Jde to na vrub řadě oprav silnic?

Je to na hlubší analýzu. Všechny nehody jsou analyzované z hlediska příčin, následků a z pohledu širších příčin ve vztahu ke komunikaci, vozidlu, případně k osobě řidiče nebo pachatele dopravní nehody. V letošním roce je však zajímavé to, že mají jen málo společných prvků. K nehodám dochází jednak na místech, kde je vyšší nehodovost daná hustým provozem. Ale došlo i k naprosto zbytečným nehodám a zbytečným následkům v místech, kde to nebývá obvyklé, a z důvodů, které jsou téměř nepochopitelné.

Co tou „nepochopitelností“ myslíte?

To znamená, že řidič například jede na krátkou vzdálenost, nepřipoutá se a naprosto pomine zásady vlastní bezpečnosti. Při zcela banálním střetu pak dojde ke zcela zbytečnému úmrtí.

A překvapilo vás tedy, že nehody letos nemají společné příčiny?

Myslím si, že na tomto jevu má veliký význam hustější doprava. Na silnicích je více vozidel, jezdí na mnohem větší vzdálenosti, vozidla ročně najezdí daleko víc kilometrů. Řidiči jsou mnohem delší dobu vystaveni riziku možné nehody.

Vraťme se k uzavírkám a opravám. Na silnicích je množství míst, kdy řidiči musí jezdit na čtyřpruzích ve dvou pruzích obousměrně. Přispívá tohle nějak k nehodovosti, nebo byli řidiči v parných dnech opatrnější?

Tohle nemá fatální následky, protože je provoz omezen, doprava se zpomaluje a následek nebývá fatální jako tam, kde je rychlost vyšší. Paradoxně je zúžení malinko bezpečnější.

Jiří Ušák Narodil se v roce 1960 v Děčíně.

Vystudoval vysokou školu, je ženatý a má dvě děti.

U policie slouží 38 let a šéfem krajské dopravní policie je více než 20 let.

Jako koníčky uvádí historii, palné zbraně, motorky, letadla, chalupaření a svého britského modrého kocoura.

Nejvíce se mu líbí super auta Aston Martin, Bentley Continental a Jaguar.

Před zúžením ale řada řidičů jede velmi rychle a na poslední chvíli brzdí a snaží se dostat do zúžení. To nemá na nehody vliv?

Dochází tam k většímu počtu nehod, ale nebývají tak tragické.

Řekněte, už se řidiči naučili v koloně nechávat uličku pro záchranáře?

Pomalinku se dostává do povědomí řidičů, ale z vlastní zkušenosti, třeba z ulice Sociální péče v Ústí nad Labem, ke krajnici při průjezdu houkající sanitky zajedou dvě auta, protože ostatní řidiči to nerespektují. Nebo si tuto povinnost neuvědomují. Mohu říci, že situace je letos v létě lepší než na začátku roku. Ten proces je ovšem podle mne příliš zdlouhavý.

Sám jezdíte po silnicích, všímáte si narůstající agresivity řidičů, například když nechtějí zipovat, protože prostě nechtějí pustit někoho z vedlejšího pruhu, o němž se domnívají, že je rychlejší? Anebo se mi ona narůstající agresivita zdá?

Agresivita řidičů je zjevná a jsem rád, že různé projevy agresivity už často skončí před soudem, společenský pohled na takové jednání se mění. Přesto jsou různé velmi nebezpečné situace bohužel ještě časté. Pokud budou přijaty zákony, které budou taková agresivní jednání ještě více drakonicky sankcionovat, bude to jen dobře.

Jaké jsou z vaší zkušenosti takové nejčastější projevy v kraji?

Nejznámější případ je pána, který zablokoval vozidlo na čtyřpruhu silnice, protože mu jeho řidič nedal dříve přednost na kruhové křižovatce v Bílině. Nebo se například řidič na dálnici domnívá, že vozidlo před ním ho nebezpečně předjelo. Hlídky dálniční policie každý den vyjíždějí k několika oznámením tohoto typu.

Řidiči už častěji právě kvůli nebezpečným situacím mají na předním skle kameru a dění si nahrávají. Přihlížíte k takovým nahrávkám, pokud se něco stane, nebo to nemůžete udělat?

Rozhodně jakýkoli důkazní prostředek na podporu takového oznámení je vítaný, protože věc lze posoudit z hlediska práva. Stává se to, evidujeme ročně asi deset takových případů.

Co považujete za nejproblematičtější a nejnebezpečnější úsek na severu Čech?

Považujeme za poměrně náročnou silnici I/13 přes Děčín na Českou Kamenici a dál na Nový Bor. Exponovaný je také tah mezi Teplicemi a Bílinou, který je poměrně nebezpečný. Obecně jsou nejnebezpečnější silnice, které nejsou směrově odděleny – tedy nemají středová svodidla a jsou zatíženy hustým provozem. Vzpomeňme si, jaká byla situace na velmi přetížené silnici I/30 podél Labe mezi Lovosicemi a Ústím do doby, než byla hotová dálnice. To byla v podstatě silnice smrti. Dnes je to silnice naprosto bezpečná, protože objem dopravy na sebe stáhla dálnice. Tak se chová každá silnice, která je alternovaná další komunikací. Velká nehodovost je na Lounsku, kde se střídají směrově oddělené úseky dálnice D7 a úseky obousměrné silnice I/7. Příští měsíc má dojít k otevření úseku D7 směrem na Panenský Týnec a každý další otevřený úsek má úžasný přínos pro bezpečnost. Těšíme se na dokončení celé dálnice D7. Jako policie se na to už připravujeme, jsme ve fázi zrodu nového dálničního oddělení na této autostrádě.

Proč na trasách u D7 dochází k nehodám? Je to tím, že řidiči v koloně nebo na pomalejší silnici ztrácejí nervy a pak zrychlí?

Ano, řidiči ztratí nervy a začnou předjíždět tam, kde by to normálně neudělali. Mají psychologicky nutkavou potřebu předjet, využijí koní pod kapotou a vyrazí. Ale nemají dostatek místa ani času na dokončení předjetí. Někoho ohrozí, v horším případě někdo sjede do příkopu nebo dojde k čelnímu střetu. Každý čelní střet je součtem hybností vozidel, což jsou obrovské, devastující síly a ty zabíjejí.

V policejních svodkách si všímám, že se objevují zprávy o řidičích, kteří jezdí se zbytkovým množstvím drogy. Přibývá těchto šílenců a jak moc droga ovlivňuje řízení?

Neřekl bych, že jich přibývá, je to promile případů. Přibývá ale kontrol a záchyt je vyšší než před lety, protože policie je vybavena stále dokonalejšími prostředky. Dříve byly jednodruhové detektory drog a teoreticky mohl kontrolovaný člověk dostat nesprávný testr a drogu se tak nepodařilo zjistit. Dnes máme testry kombinované a můžeme při jednom testu zjistit více drog, zachytitelnost je vyšší. Nejvíce zachycujeme marihuanu, kokain, taneční drogy, extázi... Drahé drogy užívá jiná příjmová skupina než drogy jednoduché, levné a o to horší. Ovlivnit řízení mohou velmi.

Na severu Čech zatím, pokud vím, nepraktikujete úsekové měření rychlosti. Bude někde takový úsek a pomáhá to?

Můj osobní názor na úsekové měření ve městech je, že každé se musí posuzovat podle konkrétního místa. Někde bývá a v žádném případě by nemělo, na další rozhodně patří. My na dálnici používáme služební auta, protože dálnice je ze své podstaty nebezpečná na pevná stanoviště i pro policistu za měřičem.