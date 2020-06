Už bychom potřebovali přesné informace, říká pořadatelka dětských táborů

„Některá opatření jsou už jasná, jiná se ještě často mění, od ministerstva zdravotnictví a hygieniků bychom potřebovali konkrétní informace,“ říká Hana Ivančová, jednatelka ústecké společnosti LDT Jaroměř, která pořádá tábory u jihočeské Kaplice.

S pořádáním letních táborů máte dlouholeté zkušenosti. V čem bude ten letošní jiný?

Budeme se snažit, aby se od těch předchozích příliš nelišil. Určitá omezení ale nastanou. Už teď víme, že nemůžeme pořádat třeba výlety do míst, kde je větší množství lidí. Děti tak přijdou o výlet do Českého Krumlova, ale také o sjíždění řeky na raftech. Zakázány jsou i návštěvy rodičů, s tím problém nemáme. Rodiče jsme do tábora nepouštěli ani za normální situace. Ale stále čekáme na jasná pravidla od ministerstva zdravotnictví a hygieny. Nařízení se velmi často mění a zatím nemáme ve všem jasno, co platí. Do půlky června bychom chtěli vědět o všech opatřeních a nařízeních, abychom je dokázali zapracovat do provozu tábora. Na první turnus přijedou děti už 28. června.

Hana Ivančová je jednatelkou ústecké společnosti LDT Jaroměř, která pořádá tábory u jihočeské Kaplice.

Velké požadavky jsou na dodržování hygieny nejen v areálu tábora, ale i u všech účastníků. Je vůbec možné všechno dodržet?

Určitě. Na přísná hygienická pravidla jsme za ta léta zvyklí. Teď bude navíc k dispozici u jídelny nebo toalet dezinfekce. I za normální situace běžně myjeme toalety alespoň čtyřikrát denně. V hygienických opatřeních nás asi nic nepřekvapí.

A nějaká jiná ano?

Například u stravování byla jedna z verzí, že by pohromadě mohlo jíst maximálně patnáct dětí. Přijde mi to jako úplný nesmysl. Než by se všechny děti nasnídaly, ty první by už čekaly na oběd. Teď se to trochu upravilo, ale změny ještě nejsou u konce. Přijde mi, že se některá nařízení a opatření vydávají od stolu bez znalosti, jak to na táborech chodí.

Taky pořád ještě nevíme, jakým způsobem budeme řešit, když dítě bude mít teplotu. Podle ministerstva zdravotnictví musíme v případě, že má dítě teplotu, volat rodiče. Hygiena tvrdí, že musí mít alespoň dva symptomy onemocnění. Tak nevím, jaké rozhodnutí nakonec padne. Mně osobně to přijde celkem nesmyslné. Ze zkušenosti vím, že spousta dětí má během tábora teplotu, třeba jenom z přehřátí. Vyspí se z toho a jsou v pořádku. Neumím si představit, že budeme několikrát za týden volat rodičům, že jejich dítě má teplotu, ať si pro něj přijedou.

Kolik turnusů pořádáte a kolik dětí na ně přijede?

Máme pět turnusů a na každý může přijet maximálně 200 dětí. Máme plno, jako každý rok. Samozřejmě se stane, že rodiče dítě odhlásili. Na uvolněné místo ale čeká několik náhradníků. Musím říct, že se rodiče nebojí děti na tábor poslat. Očekávala jsem to horší, myslela jsem, že se moc dětí hlásit nebude.

Dlouho nebylo jasné, jestli letní tábory letos budou. Bylo by to pro vás likvidační?

Kromě tábora pořádáme i školy v přírodě, ty se letos zrušily úplně. Vzhledem k tomu, že nám padl celý červen, peníze nám určitě budou chybět. Některé naplánované školy v přírodě jsme přesunuli na podzimní termín. Otázkou je, co bude v září. Nikdo nedokáže odhadnout, jak se situace vyvine. Pokud by se letos nemohlo konat nic, byla by to pro nás velká ekonomická rána. Už jsme uvažovali, že si vezmeme úvěr, abychom přežili do příštího roku.

Kdyby mohlo být na táboře jenom sto dětí, pořádali byste ho?

Ne. Máme tak obrovské náklady, že by to nešlo. Určitě bychom nešli cestou zvýšení plateb za tábor. Myslím, že většina rodičů by to z různých důvodů nezaplatila. Někteří teď kvůli koronaviru nemohli chodit do práce a navýšená částka by pro ně byla nereálná. Rodiče vesměs chtějí, aby děti na tábor odjely, protože jim schází sociální kontakt s kamarády a rodiče si taky po tom dlouhém jaru potřebují odpočinout. Ale už bychom opravdu chtěli od ministerstva a hygieny jasné konkrétní informace. Kontaktují nás rodiče a chtějí znát podrobnosti chodu tábora, rádi bychom jim otázky zodpověděli, ale bohužel sami nemáme jasné metodické pokyny, za jakých podmínek můžeme tábor pořádat.