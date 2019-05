V Litoměřicích protestovali stovky lidí proti prodeji městské nemocnice

Petici pak symbolicky předali i vedení města, když ji v závěru protestního průvodu přečetli před radnicí.

„V úterý večer jsme napočítali, že máme již 6 300 podpisů, ale věřím, že dosáhneme sedmi tisíc. Zároveň připravujeme podpisový arch na vyhlášení místního referenda ohledně prodeje. Aby se jím politici začali zabývat, musíme sebrat čtyři tisíce podpisů občanů Litoměřic,“ vysvětlila během protestního shromáždění Zdeňka Klementová pořadatelka a zároveň jedna z lékařek, která v litoměřické nemocnici působí.

Pracovníci špitálu mají obavy, že případný nový vlastník začne rušit ztrátová oddělení a dojde tak k omezení zdravotní péče. Podle vedení města je ale provoz zařízení pro pokladnu města příliš nákladný.

„V tomto město nemá pravdu. Nemocnice hospodaří dlouho s plusovými čísly. Všechen zisk je okamžitě reinvestován zpět do nemocnice. Od roku 2006 jsme byli schopni takto investovat 400 milionů korun. Pro roky 2019 a 2020 zajištěné prostředky ve výši 200 milionů korun, za které obnoví veškeré vybavení, které bude bez problémů fungovat bez větších problémů dalších až patnáct let. Město tvrdí, že do nemocnice musí investovat, protože ji prostě chce prodat,“ tvrdí Miroslav Janošík, vedoucí rozvoje zdravotní techniky a veřejných zakázek litoměřické nemocnice.

Do veřejné soutěže na prodej akcií se přihlásí i společnost Krajská zdravotní, která sdružuje pět nemocnic v kraji. Společnost o litoměřické zařízení měla zájem již v minulosti.

„Ústecký kraj je připraven řešit případné problémy nemocnice v Litoměřicích a usilovat o to, aby rozsah péče byl zachován a možná i rozšířen. O tom, jak bude Krajská zdravotní postupovat, rozhodne její představenstvo, protože je to obchodní záležitost a do nich kraj nezasahuje,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák, který má v gesci zdravotnictví.

Prodej musí ještě schválit zastupitelé

O případném prodeji akcií budou zastupitelé rozhodovat na zasedání 13. června, o dva dny dříve proběhne ještě veřejné projednání záměru s obyvateli města.

Ekonomicky silného partnera pro nemocnici hledá radnice již od roku 2016. Loni spustila koncesní řízení, jehož výsledkem měl být 20letý pronájem nemocnice. Antimonopolní úřad ho ale kvůli procesnímu pochybení zrušil. Proto teď město zvažuje právě prodej akcií.

Zájem o jejich koupi by případně mohly mít třeba Krajská zdravotní či velké skupiny ve zdravotnictví jako Agel, Penta Hospitals či Mediterra-Vamed, které už provozují nemocnice i jinde.