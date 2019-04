Protestující žádají referendum o případném prodeji litoměřické nemocnice

Náklady na mzdy a provoz ale rostou a pro radnici to už začíná být zátěž. Peníze pak podle ní chybí jinde. Proto chce nabídnout 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice ve veřejné soutěži. Nemovitosti by si přitom město nechalo.



„Rezerva nemocnice je i přes naše dotace a výpomoc zhruba o 30 milionů nižší než v minulosti. V horizontu pěti až deseti let hrozí, že peníze dojdou. Tomu chceme předejít,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci místostarosta Karel Krejza (ODS).

„Pokud nám nestačí prostředky, abychom uspokojili nárůsty mezd, v žádném případě nebudou stačit na to, abychom dokázali sanovat narůstající objem poskytovaných zdravotních služeb,“ doplnil ho ředitel nemocnice a současně litoměřický radní Radek Lončák (ODS).



Město už zadalo zpracování dvou znaleckých posudků na ocenění akcií. „Soutěž bude otevřená pro všechny, kdo splní kvalifikační předpoklady. Hlavními parametry budou z 80 procent nabídnutá cena a z 20 procent plán rozvoje nemocnice,“ upřesnil místostarosta Krejza.



Proti prodeji se staví zaměstnanci i obyvatelé

Záměr prodeje akcií se i přes jejich vyjádření nelíbí řadě zaměstnanců i obyvatel, kteří už několik dnů podepisují petici a na 1. května plánují i pochod městem. Pracovníci špitálu se obávají, že nový vlastník začne rušit ztrátová oddělení a k omezení péče dojde i tak.



Členům dozorčí rady zaslali otevřený dopis, ve kterém ji žádají, aby vyjádřila svůj postoj k záměru. „Je obtížné nyní přijímat jakékoli usnesení. Dozorčí rada proces sleduje a bude vyhodnocovat kroky města. Až budou známy podmínky prodeje a uchazeči, tak se k tomu vyjádří,“ řekl včera předseda dozorčí rady Leoš Vysoudil.



„Nebudeme chtít partnera, který bude snižovat rozsah zdravotní péče,“ snažil se včera rozptýlit obavy pracovníků i obyvatel Lončák.

Vyjádření vedení radnice ve čtvrtek i tak hned po konferenci odmítl primář rehabilitace a člen petičního výboru Zoran Nerandžič. „Nechť se provede kontrola a hledají se díry, kde se dají prostředky najít,“ pronesl.



Lékařka Lenka Klementová pak dodala, že koncem příštího týdne by měly být po právní stránce hotovy další petiční archy, s požadavkem, aby se ve městě k otázce prodeje nemocnice konalo referendum.

Prodej musí schválit zastupitelé

O případném prodeji akcií budou zastupitelé rozhodovat na zasedání 13. června, o dva dny dříve proběhne ještě veřejné projednání záměru s obyvateli města.



Ekonomicky silného partnera pro nemocnici hledá radnice již od roku 2016. Loni spustila koncesní řízení, jehož výsledkem měl být 20letý pronájem nemocnice. Antimonopolní úřad ho ale kvůli procesnímu pochybení zrušil. Proto teď město zvažuje právě prodej akcií.



Zájem o jejich koupi by případně mohly mít třeba Krajská zdravotní či velké skupiny ve zdravotnictví jako Agel, Penta Hospitals či Mediterra-Vamed, které už provozují nemocnice i jinde.