Firma chtěla vybírat za parkování na pronajatém pozemku, Ústí jí to zatrhlo

Pozemek o rozloze 2 130 metrů čtverečních v ústecké čtvrti Skřivánek pronajalo město letos v dubnu majiteli Autocentra Plus Ivanu Buňatovi. Nájemné bylo 100 korun za metr čtverečný ročně a podle žádosti plocha měla sloužit k provozování autobazaru.

Pozemek, kde do té doby parkovali obyvatelé z blízkého sídliště, však majitel uzavřel páskou a na vývěsce oznámil, že zájemci si mohou místo pronajmout, a že pokud prostor nebude do 31. července vyklizen, budou vozidla odtažena na náklady jejich majitelů.

„Je to ukázka toho, jak město velmi špatně řeší obrovský nedostatek parkovacích míst, který je nejvýraznější právě na sídlištích. Tímto pronájmem pozemku zdejší obyvatele připravilo o devět parkovacích míst,“ komentoval to opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí).

Pozemek je u křižovatky ulic Hoření a Elišky Krásnohorské a zmíněné místo bylo pro parkování velmi využívané.

Majitel za pronájem pozemku tři roky městu neplatil nájem

„Majitel Autocentra tři roky neplatil městu za pronájem pozemku a nyní mu město pronajalo další. Majitel poté porušil nájemní smlouvu a začal velmi svérázně s pozemkem nakládat,“ tvrdí dále Krsek.

„A zatímco městu se nedaří z ulic odstraňovat autovraky, tak on velmi rychle ‚vyklidil‘ parkoviště od dvou vraků tím, že je odvezl na nedaleké parkoviště města. Takže místní lidé přišli ještě o další dvě místa na parkování,“ dodává Krsek, který vedení města na tento problém upozornil.

Podle územního plánu zmíněné místo není oficiálním parkovištěm, kvůli nedostatku míst ho však lidé takto využívají. Město začalo okamžitě jednat.

Oznámení o platbě za parkování už zmizelo a majitel prý také doplatil tříletý nájem.

„Náprava ve věci nabízení parkovacích míst k pronájmu byla okamžitě zjednána,“ sdělila mluvčí města Romana Macová

Pokud nájemce nezjedná nápravu, může být smlouva ukončena

„Nájemce byl poučen, že nabízení parkovacích míst k pronájmu je v rozporu s předmětem nájmu, a pokud nezjedná nápravu, může být smlouva ukončena,“ dodala Macová s tím, že město situaci ohledně plochy s parkovacími místy řeší i nadále, ale zatím nelze říci bližší informace.

Podle Ivana Buňaty je páska před parkovištěm stále, odstranil jen ceduli o možnosti pronájmu parkovacího místa.

„Je tam záměrně. My odjedeme a už se do autobazaru nedostaneme, protože tam stojí půlka čtvrti. My ani zákazníci pak nemáme kde zaparkovat,“ řekl Buňata a dodal, že pozemek je u vchodu do autobazaru.

„Pronajal jsem si ho a dvě tři volná místa jsem chtěl lidem pronajmout, protože parkovacích míst je málo. O situaci budu s městem jednat, nechci mít potíže,“ dodal Buňata.

Tvrzení, že dva vraky přesunul na nedaleké parkoviště, odmítá. Jedno auto prý převezl na vlastní náklady do sběrného dvora v Lovosicích a druhé podle něj někdo odvezl sám.