O peníze na kasárna v Terezíně řeknu ministryni Černochové, slíbil Zeman

O podporu památek v Terezíně prezidenta požádal starosta města René Tomášek (nez.). V pevnostním městě jsou v havarijním stavu kasárny Jana Žižky. „Padají nám na hlavu,“ uvedl starosta, který na žalostný stav objektů upozorňuje dlouhodobě.

Zeman k tomu řekl, že o tématu debatoval s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) a slíbil, že ministryni, s níž má podle svých slov dobré vztahy, osloví a poprosí ji o prostředky pro Terezín.

„Poprosím ji, aby ze svého poměrně bohatého rozpočtu, který se každoročně výrazně zvyšuje, poskytla prostředky a Terezín mohl opět žít plným životem. Je to můj veřejný slib, že se přimluvím u ministryně obrany,“ řekl Zeman.

Také uvedl, že se pokusí pomoci Lukavci, který je Vesnicí roku Ústeckého kraje 2022, s opravou další části zámečku.

Při debatě s občany obce mimo jiné řekl, že zatím nemá jasno, koho bude volit v nadcházejících prezidentských volbách. Podotkl jen, že určitě někoho, kdo už má něco za sebou.

„Nikoliv ty, kteří chtějí naskočit do prezidentského vlaku a když se jich zeptáte, co jsi v životě dokázal, tak odpoví, že nic, ale teprve teď vám to ukážu,“ prohlásil. Zároveň prozradil, že po konci funkčního období bude především číst knížky a pobývat v přírodě.

Do Ústeckého kraje přijal Zeman se svou chotí v pondělí na hejtmanovo pozvání. Sešel se s krajskými zastupiteli, obyvateli Děčína a dnes se zaměstnanci děčínské firmy Chemotex. Svou sedmou návštěvu regionu zakončí v Třebívlicích, kde bude tisková konference.