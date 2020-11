Ve výběžcích začne intenzivní odlov divočáků. Kvůli africkému moru v Sasku

Myslivci z honiteb v těchto oblastech nově dostanou od státu 2 tisíce korun za každého zastřeleného divočáka a 3 tisíce korun nálezné za každý uhynulý kus, jehož vzorky odešlou státní veterinární správě (SVS). Dosud stát platil nálezné 2 tisíce korun.

„Nákazová situace v Německu a Polsku je špatná, poslední nálezy divočáků v Sasku byly asi 50 kilometrů od českých hranic. Nyní probíhá období chrutí, což je reprodukční fáze, kdy divočáci uběhnou za noc i 50 kilometrů. Riziko zanesení nákazy k nám je velmi vysoké,“ sdělil ředitel krajské veterinární správy Ústeckého kraje Petr Pilous.

Zmíněná zóna se rozprostírá na 1 500 kilometrech čtverečních ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje a ve Šluknovském výběžku Ústeckého kraje. Ze severu je mezi Hřenskem a Harrachovem ohraničena státní hranicí s Polskem a Německem.



Africký mor prasat Je velmi nebezpečné, nakažlivé virové onemocnění prasat, proti kterému neexistuje žádná vakcína. Nakažená zvířata se neléčí, musejí se usmrtit. Na člověka se vir nepřenáší. Do Evropy byla nákaza zanesena v roce 2007 z Asie. O deset let později pak zasáhla i Zlínsko. Od loňska je ale Česko oficiálně zemí bez prasečího moru. V letošním roce byl výskyt hlášen už ve 14 zemích Evropy.

„Ve vnitrozemí vymezují oblast silnice mezi Harrachovem a Hřenskem, které vedou přes Tanvald, Jablonec nad Nisou, Liberec, Jablonné v Podještědí, Nový Bor, Děčín a Hřensko,“ píše se v tiskové zprávě ministerstva zemědělství.

Pokud by se africký mor prasat do Česka skutečně dostal, mohou následovat mnohem tvrdší opatření.

„V takovém případě se standardně vytyčí ohnisko a ochranná pásma. V nich se následně zakáže lov a zároveň se mohou podél silnic stavět pachové ohrady, aby se divočáci nerozběhli dál. Za určitých okolností by lokálně mohlo dojít i k zákazu vstupu do lesů,“ varuje Pilous s tím, že šíření nákazy u divokých prasat se moc dobře zabránit nedá.

„Je to příroda. Nemůžeme v lesích stavět třímetrové ploty s betonovou podezdívkou. Naším největším úkolem je teď ochránit velkochovy prasat,“ podotýká Pilous.

Podle Českého statistického úřadu je v Ústeckém kraji přes 108 tisíc kusů domácích prasat. Kdyby v některém z velkochovů došlo k nákaze, musel by být vybit. „Rizikem je i omezení obchodů, mohlo by dojít k zastavení vývozu vepřového masa z republiky, což by přineslo obrovské finanční ztráty,“ varuje ředitel krajské veterinární správy.

Proto je nyní nutné pokusit se nákaze zabránit tím, že dojde k rozředění populace divokých prasat. S tím mají pomoci právě myslivci.

„Musíme počítat se situací, že se nákaza afrického moru do republiky dostane. Naším hlavním úkolem teď bude pokusit se v nárazové zóně v ideálním případě černou zvěř vystřílet úplně, nebo alespoň rozředit populaci divočáků,“ říká Václav Vomáčka, předseda okresního mysliveckého spolku Děčín.