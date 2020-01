Za schvalování teroru na Novém Zélandu hrozí muži ze severu Čech až 15 let

Pokud případ doputuje k soudu, obviněnému by za to hrozil trest v rozmezí od pěti do patnácti let nebo propadnutí majetku. Jeho stíhání začalo už loni.

„Mohu potvrdit, že policie vede vyšetřování jednoho obviněného, který pochází z Ústeckého kraje, pro trestný čin podpory a propagace terorismu, kterého se měl dopustit schvalováním teroristických útoků na mešity v Christchurch na Novém Zélandu,“ sdělil MF DNES žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

Konkrétnější však nebyl, není tedy zcela jasné, čeho přesně se podle vyšetřovatelů obviněný dopustil.

„Bližší informace k danému případu s ohledem na neveřejnost přípravného řízení sdělit nemohu,“ vysvětlil Martin Bílý.

V minulém roce zahájila trestní stíhání jednoho člověka v souvislosti s událostí na Novém Zélandu také pražská policie.

Teroristický útok na dvě mešity se odehrál 15. března 2019. Útočník během pravidelné modlitby postřílel 51 lidí, další desítky utrpěly zranění. Terorista střelbu dokonce živě přenášel na sociálních sítích.

Obviněným je tehdy osmadvacetiletý Australan Brenton Tarrant. Za 51 vražd, 40 pokusů o vraždu a terorismus mu hrozí doživotí. Soud s ním má začít v červnu.

V souvislosti s tímto útokem dostal 21měsíční trest vězení Novozélanďan, jenž po útoku šířil výše zmíněné video ze střelby.