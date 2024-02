Proč větrné elektrárny hyzdí Krušnohoří a nestaví je v Krkonoších? ptá se filmař

Setkáváme se v komunitním a vzdělávacím centru, které jste vybudoval v obci Kovářská. Jak jste se sem dostal?

Do roku 2021 jsem měl pronajatý velký filmový ateliér v Abertamech v karlovarské části Krušných hor. Ale pronájem mi skončil, a tak jsem hledal jiné místo, kde bych mohl pracovat. Kamarád z Kovářské mi doporučil budovu bývalé rybičkárny. Byl jsem se tam podívat v prosinci 2020, a ačkoliv to byla polorozpadlá budova s téměř třetinou střechy pryč, se spoustou nepořádku uvnitř z předchozích výrob – dělala se tam joja, plechové pozadí pro hru fliper, byla tam i autodílna –, hned jsem věděl, že je to to pravé místo pro mě.

Byl to zpustlý objekt. Čím vám právě tohle místo učarovalo?

Jakmile jsem vstoupil dovnitř a uviděl ten prostor, byl jsem ohromen. Má velmi silný příběh jeho prvního majitele, který mě nenechal lhostejným k osudu budovy. V 70. letech 19. století ji postavil Anton Kalla a právě zde zahájil své podnikání. Dovážel ryby ze Severního moře a v Kovářské je ochucoval a konzervoval. V interiéru jsou krásné klenby a masivní stropy, které jsou dimenzovány na obrovskou zátěž sudů s rybami – skladovaly se v prvním patře. Je to úchvatný prostor.