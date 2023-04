Už nejsme squateři, radují se v zaniklé osadě a pokračují v její obnově

„Konečně máme papír na to, že nejsem squateři,“ s nadsázkou komentoval podpis kýžené smlouvy Petr Mikšíček, iniciátor obnovy pozapomenutého koutu Krušných hor. „Tedy ne, že bychom tady dosud byli na černo, ale teď už máme veškeré potřebné dokumenty,“ podotkl.

Ty umožňují jemu i partě jeho přátel nadechnout se k novým a smělejším cílům. „Můžeme začít připravovat rozsáhlejší sanace. Samozřejmě si ale musíme vyběhat veškerá povolení,“ doplnil Mikšíček. Novou smlouvu oslavil společně s přáteli kde jinde, než právě v Königsmühle. A jak jinak, než prací. V sobotu se uskutečnila první letošní brigáda.

Turisté, jste vítání. Ale nepořádek nedělejte

„Je to spíš takový úklid po zimě. Musíme opravit to, co zimu nepřežilo. Ale chystáme se také na zadrnování koruny zdí. To je nejjednodušší způsob, jak zamezit zatékání,“ popsal náplň brigády Petr Mikšíček. Jarním úklidem prošla i útulna. „Bylo vidět, že ji přes zimu využilo hodně turistů. A ti po sobě nějaký ten nepořádek nechají,“ řekl Mikšíček.

To, že tady někdo v útulně čas od času přespí, mu nevadí. „Jsme svobodné místo. Ale chtěl bych tímto apelovat na všechny, aby si svůj nepořádek odnášeli s sebou. Mnohdy tady nacházíme karimatky, plášťenky nebo třeba deštníky,“ dodal. Cílem nadšenců z Königsmühle není obnovit zaniklou obec v její někdejší podobě.

Výstava má ukázat život v Krušných horách

„Spíš chceme, aby pohled na ni zůstal i do budoucna stejně nádherný, jako je teď. Rádi bychom zde připravili výstavu o životě v Krušných horách. Podmínky jsou tu ale drsné, takže se musíme spojit s architekty, aby navrhli její podobu, která by dokázala přežít zimu,“ dodal Petr Mikšíček. V případě výstavy bude usilovat o grant z Česko německého fondu budoucnosti.

Králův mlýn se za dobu, kdy jej nadšenci dávají dohromady, stal dějištěm řady zajímavých akcí. Tou tradiční je landartový festival. Termín toho letošního posunuli organizátoři ze září na víkend ve dnech 4. až 6. srpna.