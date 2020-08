Zaniklé osadě pod Klínovcem vdechují nový život, po práci bude i festival

Magické místo nabíjející pozitivní energií. Místo, kde člověk cítí chuť, potřebu a možná i povinnost pomáhat. Tak působí prostředí zaniklé osady Kömigsmühle (Králův mlýn) nedaleko Loučné pod Klínovcem.

„Je to tady jako v pohádce,“ rozplývá se mezi ruinami někdejších domů Petr Mikšíček, pro kterého se Königsmühle stalo druhým domovem. „Zrovna včera jsme čistili studánku, tak čekáme, že nám splní přání. A věřím tomu, že splní,“ doplňuje.

Takřka zapomenutou osadu Petr Mikšíček znovuobjevil v roce 2011. „Tehdy jsem musel přiznat, že o její historii nevím vůbec nic. Pak ale z hloučků Němců, které jsem prováděl po zaniklých osadách, vystoupila žena a k mému úžasu řekla, že se tady narodila,“ vzpomíná na počátek znovuvzkříšení osady její popularizátor.

Už na podzim toho roku se vydal za rodačkou, aby zjistil podrobnosti. „Bylo to jako zázrak. V jednu chvíli jsem objevil magické místo i most do jeho historie,“ líčí Mikšíček.

Už v roce 2012 začal pracovat na tom, aby osada znovu ožila. „Je to skutečně magické místo. Dostalo se mi tady obrovské nálože energie, zbavil jsem se vleklých zdravotních problémů, a tak to pokračuje dodnes. Totéž tady zažívají i ostatní lidé, kteří se postupem času do projektu zapojili,“ vyznává se Petr Mikšíček. Pozitivní energii čerpá i ze zápisů v knize návštěv Königsmühle.

Komorní festiválek

Od té doby s partou podobných nadšenců vdechuje Královu mlýnu nový život. Osada se tak stala nejen místem, kde se dobrovolníci při práci řádně zapotí, ale také oblíbeným cílem výletů a hlavně místem, kde se pořádá řada zajímavých festivalů. Ten nejbližší začíná i končí v sobotu.

Oproti minulým letům bude landartový a hudební festival o poznání komornější. Původně se totiž neměl vůbec konat.

„Mělo to být jen takové setkání party, která se na obnově osady podílí. Jenomže pak se nám ozvali hudebníci, že by chtěli přijet, Lukáš Vosmík připravil výstavu fotografií ptáků Krušnohoří a Anna Bicanová zase vystaví své linority. A tak jsme si řekli, že festival nakonec přece jenom uděláme. Ale ti, kteří přijedou, nemohou počítat s tak velkou akcí, jako byla loni. Bude možná tak pětinová,“ říká Petr Mikšíček.

Práce mají až nad hlavu

Aby si veřejnost mohla Königsmühle užít, musejí dobrovolníci, kteří se sjíždějí ze širokého okolí obou stran hranice, pořádně zabrat. A na stavu osady je jejich snaha vidět.

Den před sobotním minifestivalem dobrovolníci dokončovali nové pódium. Sám iniciátor obnovy Králova mlýna se pustil do budování stezky plovoucích kamenů. Ta vzniká na obnoveném dolním mlýnském rybníku. Odvážlivci jej budou most suchou nohou přejít po plochých kamenech, které Petr Mikšíček usazuje na kůly zatlučené do dna.

Práce ovšem pokračují i v ruinách bývalých domů. „V jednom z nich jsme našli schodiště do zasypaného sklepa. Takže místo toho, abychom srovnali podlahu, jdeme hodně do hloubky,“ směje se Mikšíček.

Práce na obnově osady tak neutuchají. Jaký bude její vysněný stav, Petr Mikšíček zatím netuší. „Práce na obnově ale považuji za stále důležitější,“ dodává vážně.