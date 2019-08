Oprava zřícených hradeb v Lounech bude dražší, musí se vyřešit odvodnění

„Nakonec se musí odbourat větší část zdiva než jen ta vyvalená a musí se také vyřešit odvodnění,“ vysvětlila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku městského úřadu v Lounech.

„Původní plán byl, že se tam vrátí vyvalené kameny, ale tak to udělat nepůjde. Hrozilo by nebezpečí, že by se to zřítilo znovu, takže musí dojít k většímu zásahu,“ doplnila Sunkovská.

Začít s opravou by se podle ní mohlo na konci září, město už má připravenou projektovou dokumentaci, a dokonce si u stavebního úřadu zažádalo o stavební povolení.

„Ještě čekáme na stanovisko odboru životního prostředí. Předpokládáme však, že v průběhu tohoto týdne vypíšeme výběrové řízení na realizátora stavby,“ sdělila Sunkovská s tím, že oprava hradeb by mohla být hotová do konce října.

Hradební okruh vznikal souběžně se založením města od poloviny 15. století. Vnitřní gotické opevnění se nezachovalo celé, je patrné hlavně v zadních traktech domů v České ulici či u parkánového příkopu v ulici Na Valích.

Hradby lze vidět na jižní, západní a severní straně města, v Žižkově ulici jsou dvě dělové bašty.

Ve špatném stavu jsou hradby na více místech, například už v roce 2015 došlo ke zřícení části zdiva pod ulicí Na Valích. Město si tehdy nechalo zpracovat statické posouzení celého hradebního okruhu.

„Hradby sledujeme dlouhodobě. Největším problémem je vlhkost a spodní voda. Jednáme proto i s vlastníky přilehlých pozemků, aby vodu neodváděli za hradby. Odstranili jsme i zeleň, která zdivo v některých místech narušovala. Teď je to hlavně o prevenci, musíme se postarat o to, aby voda nezatékala, kam nemá,“ dodala Sunkovská.