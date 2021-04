Voda plná ubrousků a vaty ucpává kanalizaci. Splašky ohrožují pstruhy

„Naši zaměstnanci na místě byli celý minulý týden, všechny nečistoty museli hráběmi odstraňovat. Havárie se stala předminulý víkend, od uplynulého víkendu by mělo být vše čisté,“ řekla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) Iveta Kardianová.

Důvodem bylo odpadem ucpané čerpadlo. „Došlo k přepadu vody a v té plavalo vše, co tam nepatří, vatové tampony, dámské vložky a vlhčené ubrousky. Bylo toho opravdu hodně. Upozorňuji, že čisté to bude jen do doby, než toto vše znovu připluje a opět zničí čerpadlo,“ doplnila mluvčí.



Výpusť u mostu provozují právě Severočeské vodovody a kanalizace, vede z komory v lokalitě Podměstí, která odlehčuje naředěné splaškové odpadní vody po dešti. Kanalizační výpusť je spojena s bezpečnostním přepadem čerpací stanice odpadních vod v Plzeňské ulici, odkud splašky za normálních okolností směřují potrubím do žatecké čistírny odpadních vod.

Osvěta nezabírá

Podle Kardianové se zde podobné věci stávají, přestože lidé vědí, že některé věci se do toalety házet nesmí.

„Člověk to nechápe a lidem to můžeme říkat neustále, ale není to nic platné. Všechny čistírny odpadních vod i čerpadla si poradí s toaletním papírem, ale látkové či vatové tampony, vložky a vlhčené ubrousky to nerozloží, čerpadlo se ucpe a dojde k havárii a vše přepadne do Ohře. Bohužel,“ přiblížila Kardianová, podle které je samotná voda vcelku čistá, ale všechny zmíněné věci nese s sebou.

SčVK se snaží situaci co nejvíce předcházet, ale s nekázní lidí se to nedaří. „My toto místo kontrolujeme mnohem častěji než kdekoli jinde a bohužel tam k tomu dochází poměrně často,“ dodala Kardianová s tím, že do kanalizace kromě už výše zmíněných věcí v žádném případě nepatří ani vatové tyčinky, jednorázové pleny, zbytky jídel, odpad z drtičů, tuky, barvy, oleje či zahradní chemie.

Pstruhová voda

Znečištěnou řeku Ohři kvůli kanalizaci nevidí rádi ani členové žatecké pobočky Českého rybářského svazu, vliv to totiž má na ryby, zejména pstruhy, kteří jsou náchylní na čistou vodu.



„Bohužel se to děje na pstruhové vodě právě na spodní části Ohře. Nám se tam vytírají pstruzi, což je takřka rarita nejen v Česku, kde je velké množství těchto potočáků. Tady se totiž vytírají přirozeně bez jakéhokoli zásahu lidí a ve velkém množství, což je výjimečné, a proto je to tak ceněná lokalita,“ sdělil šéf rybářského svazu Josef Valha s tím, že k havárii nejčastěji dojde po dešti.

V uplynulých letech evidují rybáři další dva nebo tři případy. Zatímco poslední havárie naštěstí žádný úhyn pstruhů nezpůsobila, před 5 lety v zimě sebrali rybáři u železného mostu asi 5 mrtvých pstruhů. „Je to voda z kanalizace a na videu je vidět, jaký humus sem tekl. Otázka také je, jak se to podepisuje při vytírání na plůdku,“ poznamenal Valha.