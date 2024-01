Mostecké Repre chtějí opravit čtyři firmy, město zmírnilo podmínky tendru

O provedení rozsáhlé rekonstrukce Kulturního domu Repre v Mostě mají zájem čtyři stavební firmy. Přihlásily se do výběrového řízení vyhlášeného magistrátem. Stavební práce by mohly začít na jaře. Vedení města zároveň zopakovalo, že architektonická soutěž či zásah do projektu pro něj není téma.