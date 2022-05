Most znovu zkusí najít firmu na opravu Repre, poprvé ho odradila cena

„Kvůli situaci na stavebním trhu probíhá nyní úprava rozpočtu. Bavíme se o materiálech, které tam mohou být použité. Revizi rozpočtu bychom měli mít do čtyř týdnů. Následně zkusíme ještě jednou vyhlásit veřejnou zakázku, byť se trh nechová příznivě,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Silnou motivací pro město je přislíbená dotace ve výši 300 milionů korun v rámci programu ITI Ústecko-chomutovská aglomerace, který je určený právě pro rozvoj metropolitních oblastí.

Dotace z Evropské unie je vázaná na projekt nové knihovny, která by se měla do zrenovovaného Repre přestěhovat ze současných prostor v Moskevské ulici.

„Podle toho, jaká cena z veřejné zakázky vzejde, se budeme bavit, jestli má smysl se do rekonstrukce pustit. Věřím, že by se to mohlo povést,“ doplnil primátor s tím, že tak vysokou dotaci již město zřejmě jindy nezíská.

Projekt rekonstrukce budovy, která vyrostla v rámci výstavby nového Mostu v letech 1972 až 1984, je připravený včetně stavebního povolení. Na úhradu má radnice na účtu připravených více než 500 milionů korun, zbytek musí dofinancovat úvěrem.