Most odsune opravu Repre, překvapila ho o více než sto milionů vyšší cena

„Čekali jsme větší konkurenci, která by srazila konečnou cenu co nejvíce dolů. Obě firmy navíc námi předpokládanou cenu významně přesáhly,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST) s tím, že na výši cen se zřejmě podepsal i fakt, že výběrové řízení na zhotovitele probíhalo v době, kdy ceny stavebních prací i materiálu šly rychle nahoru.



Původně mostecká radnice předpokládala, že oprava společenského centra, které je zavřené od roku 2019, vyjde zhruba na 766 milionů korun. Na opravu má na účtu připraveno zhruba 550 milionů, zbytek musí dofinancovat úvěrem.

Kvůli vysoké ceně proto radní doporučují zastupitelům, aby na svém nejbližším jednání schválili zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce. Což by měl být už jen formální krok.

„V tuto chvíli nám přijde nezodpovědné a nehospodárné, abychom zakázku zadali,“ doplnil primátor s upozorněním, že to ale neznamená, že by město od rekonstrukce Repre odstoupilo.

Chce se k ní vrátit hned příští rok, kdy by se mohla situace na stavebním trhu stabilizovat. Navíc by začátkem roku měly být známé i konkrétní dotační tituly, které chce radnice při opravě Repre využít. Ve druhé polovině příštího roku by pak chtělo mít město vysoutěženého zhotovitele.