Tepličané se bouří proti centru pro bezdomovce, město ho plánuje vedle vilek

„Město rozhodlo, že v Trnovanech udělá nízkoprahové centrum pro bezdomovce, a s námi, kdo v místě bydlíme, to vůbec nijak nekomunikovalo. My, kteří žijeme jen pár metrů od měnírny, jsme o plánovaném záměru radnice vůbec nevěděli,“ říká Tereza Howard Drexler, jedna z iniciátorek petice. „Dozvěděla jsem se o tom až od někoho, koho vůbec neznám. Zavolal mi, jestli vím to tom, co se tady chystá.“

Nespokojení občané svou petici zveřejnili v pátek. Nazvali ji „Chceme v Trnovanech žít a pracovat! Nesouhlasíme se zřízením nízkoprahového centra sociálních služeb pro bezdomovce v Riegrově ulici v Teplicích“.

Petenti se bojí výrazného zhoršení bezpečnostní situace v městské části Trnovany, která je již nyní velmi problémová z hlediska páchání trestné činnosti a občanského soužití. Vadí jim, že zázemí pro sociální služby by bylo v bezprostřední blízkosti obytné zóny a škol. Obávají se také snížení hodnoty svých nemovitostí a toho, že blízkost zařízení by mohla ohrozit podnikatelské činnosti v okolí.

Radnici petenti vytýkají, že radnice o svém záměru předem nekomunikovala s občany v dané lokalitě a nevysvětlila jim, jak bude město zajišťovat bezpečnost a pořádek v místě plánovaného centra.

„Veřejné jednání s občany proběhne. Aktuálně jsme i ve spojení s ministerstvem pro místní rozvoj, jehož odborníci takovéto zařízení vítají,“ odpovídá primátor Jiří Štábl (ANO) na otázku, proč o záměru umístění zázemí v Riegrově ulici vedení města nevedlo diskusi s místními v lokalitě.

Dialog s občany sice radnice plánuje, avšak o možnosti, že by se zázemí pro sociální služby vybudovalo někde jinde, zatím neuvažuje. „Takové rozhodnutí v tuto chvíli není,“ doplňuje Štábl.

Další výtkou místních je způsob výběru lokality. „Nebyla vybrána, protože je nejvhodnější. Nikdo nám nedal žádný podklad nebo studii, proč se vybralo právě toto místo. Nejvíc nás štve, že v současné době je takovéto centrum v Řetenicích 300 metrů od záchytky. Ale centrum v Riegrově ulici bude od záchytky vzdáleno tři kilometry. V Teplicích máme záchytku pro celý kraj, a tak nám sem svážejí všechny bezdomovce z kraje. Bezdomovci nám teď budou bloudit po městě a hledat Riegrovu ulici. My souhlasíme s pomocí potřebným, ale chceme, aby ta pomoc měla efekt,“ rozčiluje se Drexler.

O vybudování zázemí pro sociální služby uvažuje vedení Teplic už delší čas. Záměr v únoru schválili zastupitelé. „Jednali jsme s odborníky v sociální oblasti a řešili vhodnost umístění zázemí pro všechny služby, které by v tomto objektu měly být poskytovány. Zároveň se jedná o v současnosti nevyužitý objekt ve vlastnictví města, který bude zrekonstruován a bude v něm poskytována paleta služeb pro občany (nízkoprahové denní centrum, terénní i ambulantní služby pro rodiny s dětmi nebo odborné sociální poradenství),“ říká primátor s tím, že v tuto chvíli probíhá finalizace projektu a administrace před podáním žádosti o dotaci.

„Odhadujeme, že by dotace mohla být zhruba 24,8 milionu korun při předpokládaném rozpočtu akce 30 milionů korun. Pokud tedy vše vyjde dobře, město by ze svého rozpočtu hradilo pouze pět milionů korun,“ upřesňuje Štábl.

Jednoznačnou podporu u vedení města však záměr na vybudování zázemí pro sociální služby v Riegrově ulici nemá. Na posledním zastupitelstvu jej odmítl podpořit náměstek primátora Hynek Hanza (ODS).