Opravu odložte a vypište soutěž, vyzývají lidé Most kvůli obřímu kulturáku

„Není výhrou Repre opravit za každou cenu a špatně. To, že je budova tři roky uzavřená, není zas tak dlouhá doba, a pokud by byla zavřená ještě dalších pět let kvůli přepracování projektu, tak v dlouhodobém horizontu toho, na kolik let dopředu má být budova opravená, je to zanedbatelné,“ řekl spoluautor otevřeného dopisu, student architektury Martin Trávníček z Mostu.

Otevřený dopis autoři zveřejnili na webu a lidé se pod něj mohou podepsat. „Za jeden den, kdy jsme ho zveřejnili, se objevilo přes 150 podpisů a pořád to roste,“ dodal Trávníček s tím, že to svědčí o tom, že byť je rekonstrukce na spadnutí, stále budí odpor.

Autoři chtějí podpisy sbírat ještě několik dní a v příštím týdnu plánují dopis doručit na magistrát. „Nevím, jestli je skutečně reálné, že město z plánu couvne, ale chtěli jsme to zkusit, protože vědomí veřejnosti se obrací silněji proti rekonstrukci, jak ji město prosadilo,“ sdělil Trávníček.

Podle něj by architektonická soutěž mohla přinést různé pohledy na řešení členitého objektu, dokončeného v roce 1984.

Nejde o první takovou aktivitu. V minulosti odpůrci současné podoby rekonstrukce Repre sepisovali petici i protestovali. Jsou přesvědčení, že Mostem vybraný způsob provedení opravy degraduje kvalitu této brutalistní stavby.

Upozorňují, že zmizí některé výrazné prvky z budovy, například balkony či současný exteriérový obklad z vračanského vápence, který má nahradit lacinější materiál, zmizí také řada uměleckých děl. Kritizují i plán přestěhovat knihovnu do opraveného Repre. Chybí jim širší dialog odborníků, který by přinesla architektonická soutěž.

Tu Most již dříve odmítl s tím, že rozsah stavebních prací nezmění tvar budovy ani její využití. „Rozsah rekonstrukce a míra zásahů do původního architektonického řešení je adekvátní jeho aktuálně požadovaným funkcím. Autentická architektonická koncepce je v maximální možné míře zachována,“ uvedl nedávno primátor Marek Hrvol (ProMOST).

23. srpna 2023

Jak vedení města na otevřený dopis zareaguje, není jasné, primátor ani jeho kolegové v městské radě se s ním seznámí, až jim bude doručen.

Obnova se přitom blíží. Výběrové řízení na firmu, jež ji provede, běží. Magistrát chtěl zhotovitele vybrat ještě letos, termín pro podání nabídek ale kvůli doplnění některých dokumentů prodloužil do 9. ledna.