V Mostě vznikl památník pro oběti z řad horníků, připomíná narušenou krajinu

I přes bohatou hornickou historii Mostu zatím podobný památník ve městě chyběl. „Chtěl bych, aby se nový památník stal důstojnou vzpomínkou na ty, kteří při hornické činnosti ztratili to nejcennější, své životy,“ uvedl během slavnostní příležitosti mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).



Vedle horníků a politiků se odhalení díla zúčastnil i jeho autor se svojí ženou Barborou, která působí jako sochařka a která se na vzniku pomníku také podílela.

„Inspirací pro náš památník se stala samotná zem i snímky povrchových dolů. Památník odkrývá to, co je pod povrchem. Rýhy v reliéfu symbolizují těžební krajinu i vrásky v životě horníků a rodin obětí,“ upozornila Barbora Klašková.

Až šest metrů vysoký monument má také pomoci definovat prostor centrálního mosteckého náměstí. Svým tvarem má nové pietní místo připomínat oltář. „Naším návrhem jsme chtěli ocenit i to, co obor hornictví přinesl lidské civilizaci. Stejně jako se uhlí těží velkými stroji, vznikl náš památník také jen díky jim. Samotný reliéf jsme například vytvářeli pomocí CNC strojů,“ doplnil Jakub Klaška, jenž patří k nejvýraznějším českým architektům posledních let a momentálně působí v britské architektonické kanceláři zesnulé světoznámé Zahy Hadid.

Betonový památník vznikal od května v Poleradech nedaleko Mostu, kde ho umělci odlévali ve stavební firmě Best. Samotnou formu ale vyráběli manželé ve Velké Británii, kde žijí. Dílo tvoří dva kusy, které dohromady váží téměř 20 tun. Cena uměleckého díla se vyšplhala na 1,8 milionu korun bez daně. Vítězný návrh vybrala porota, složená ze zástupců města i nezávislých odborníků, z celkem 17 doručených projektů začátkem letošního roku.

Nově odhalené dílo je zatím největším památníkem z dílny manželů Klaškových. V Ústeckém kraji se jedná dokonce už o jejich druhou stopu. Ke stému výročí vzniku Československa vyrostl před několika lety netradiční památník i v Litoměřicích.