Moldavská dráha znovu terčem útoku. Do motoru vlaku někdo nasypal písek

„Někdo vlezl do motorového vozu odstaveného mezi směnami v Mostě. Dveře vozu si otevřel pomocí železničářské vagonové kličky a uvnitř se pokusil vylomit dveře stanoviště strojvůdce. To se mu však nepovedlo, protože jsou zajištěny fabkovým zámkem. Po neúspěchu alespoň poškodil buňku WC, kde se snažil dostat k vodní nádrži,“ popsal Jan Šatava, majitel společnosti Railway Capital, která dopravu na Moldavské dráze provozuje.

Dále útočník pokračoval systematickým ničením motorového ústrojí vozu. „Pod sedadlem v oddíle pro cestující přeřezal silikonové hadice okruhu vytápění. Tím zneschopnil provoz vozu, protože tyto hadice, ze kterých vytekla voda, jsou propojené s okruhem chlazení. Nakonec zvedl poklop v podlaze vozu a plnicím otvorem pro olej do motoru nasypal písek,“ poznamenal Šatava.

27. prosince 2022

Sabotáž se stala před týdnem v noci na pondělí, jako první o ní informoval web Zdopravy.cz.

Poškození motoráku musel podle majitele společnosti spáchat člověk, který přesně věděl, co chce zničit. „Zcela jednoznačně to byl někdo, kdo se v železničních vozech dobře vyzná. Vandalové, kteří si do vlaku půjdou zakouřit marihuanu, nepolezou do motorového prostoru. A hlavně nevědí, kde je olej a kde přesně mohou stroj co nejvíce poškodit,“ je přesvědčen Šatava.

Útokem sabotéra, který společnosti Railway Capital způsobil škodu sto tisíc korun, se už zabývá také policie. A provozovatel železnice hledá způsob, jak se před podobným útokem ochránit. Účinné a dostupné řešení však neexistuje.

„Kdybychom útokům měli zabránit úplně, museli bychom si najmout ochranku, která bude každou noc vůz hlídat. To však dost dobře není možné. Železniční doprava je ze své podstaty služba veřejnosti a jako taková je volně přístupná. A monitorovat celou trať kamerami to už vůbec není možné, železnice je v tomto směru zcela bezbranná,“ konstatoval Šatava.

Jediné, co podle něj mohou železničáři udělat, je nestandardní uzamčení vlaků. „Musíme lépe zajistit motorové vozy, aby se do nich nedalo vlézt. To znamená nainstalovat mechanické zabezpečení tak, aby se dveře vozu nedaly otevřít běžným železničářským způsobem, tedy vagonovou kličkou,“ uvažuje železničář.

Moldavská dráha nečelí útokům sabotérů poprvé. Od prosince 2022, kdy zde provoz začala zajišťovat společnost Railway Capital, dochází k nehodám na trati opakovaně. Hned 11. prosince strojvedoucí Českých drah pokapal olejem několik desítek metrů kolejí na horské trati u Hrobu na Teplicku. Od soudu odešel s tříletou podmínkou.

Na stejnou trať později někdo několikrát nastražil kameny. Pachatele se policii zjistit nepodařilo a tyto případy odložila.

