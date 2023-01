Strojvůdci mají strach, říká šéf dopravce o útocích na Moldavskou dráhu

Může být podle vás za incidenty někdo, kdo se nesmířil se změnou dopravce?

Možná. Ale že by železničář dokázal škodit svému oboru, mi přijde nereálné. Neškodí totiž jiné firmě, škodí železnici, a to tím způsobem, že ohrožuje zdraví a životy svých kolegů. Přišlo mi, že změna dopravce na trati je naprosto normální věc. Vždyť v Mostě je sedm či osm dopravců v osobní dopravě, nejvíce v republice, a nikomu to nevadí.

Nemají teď strojvedoucí strach jezdit na uvedené trati?

To víte, že mají. Byť nejezdí žádnou velkou rychlostí, stanovená rychlost je maximálně padesát kilometrů za hodinu, na některých místech je pak rychlost snížena třeba i na deset kilometrů za hodinu. Ale obavy, že nestihne před nastraženou překážkou zastavit, strojvedoucí určitě mají.

Nemohou tedy jezdit nižší rychlostí, než která je stanovena, aby případně dokázali rychle zareagovat?

To dost dobře nejde. Pokud by motorové soupravy jezdily nižší rychlostí, nestíhaly by dodržovat jízdní řád. Vlak má stanovenou rychlost, a tu je třeba dodržet.

Motorová souprava v úterý 27. prosince do hromady kamení na kolejích narazila. O pár dní později vlak do kamene „ťukl“. Jaké jsou škody?

Souprava je poškozená, škoda je odhadnuta na sto tisíc korun. Bylo velké štěstí, že vlak po nárazu nevykolejil. Po silvestrovské nehodě je pak škoda minimální, na soupravě jsou ohnuté plechy. Kdyby se strojvedoucímu nepodařilo zastavit a kámen se dostal pod motor a převodovku, škoda by byla daleko rozsáhlejší.

Útoky na Moldavskou dráhu Hned 11. prosince, tedy první den platnosti nového jízdního řádku, neznámý pachatel namazal koleje před stanicí Hrob na Teplicku olejem. V úterý 27. prosince někdo nastražil na koleje nedaleko stejné stanice hromadu kamení. Tentýž incident se opakoval i 31. prosince. Všemi událostmi se zabývá policie.

Nezvažovali jste na úsek, kde k nehodám došlo, nainstalovat fotopasti?

Ta trať není naše, my jsme pouze společnost, která tady zajišťuje dopravu. Přirovnal bych nás k autobusu, který jezdí po silnici. Když bude někdo útočit na autobus, taky nedáte fotopasti kolem silnice.

Je vůbec možné nějak útokům zabránit, aby nedošlo ke škodám nejen na majetku, ale i zdraví cestujících?

Železnice je proti podobným útokům v podstatě bezbranná. Tahle konkrétní trať měří čtyřicet kilometrů, tratě v republice mají zhruba devět tisíc kilometrů. Vedou otevřenou krajinou a každý k nim má přístup. Zabránit podobným incidentům na železnici je nemožné, stejně jako je nemožné zabránit, aby nějaký idiot házel na auta kameny z mostu na dálnici.

Některé spoje kvůli nehodám nevyjely. Co to pro vás znamená ekonomicky?

Je to pro nás finanční ztráta, přišli jsme o zaplacené jízdné, spoje také vypadly ze systému a nebudou uhrazeny na základě objednávky Ústeckého kraje. Větší škoda pro nás je, že incidenty poškozují naši pověst. Teď vypadáme jako nespolehlivý dopravce.

Co jste si vyslechli od cestujících, když vlaky nejezdily?

Musím říct, že nás cestující spíše litují.

Neodradí vás útoky od dalšího provozování Moldavské dráhy?

Já jsem v tomto směru fatalista. Ani v nejbujnější fantazii jsme nemohli tušit, že se něco podobného bude dít. Věřím, že se situace uklidní.

Vyšetřováním všech incidentů se zabývá policie. Máte zprávy, kam se vyšetřování posunulo?

Zatím ne. Policie se mnou komunikuje, ale bližší informace zatím nemám.

27. prosince 2022