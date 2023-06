Posílené hlídky strážníků, rekordně preventistů. Most se chystá na letní ruch

Zvýšené počty pochůzek strážníků se týkají centra města, konkrétně jde o lokality zvané Stovky, U Věžových domů, Kahan, Šestistovky, okolí bloků 525 a 524 a ulic M. G. Dobnera a Javorová, kde žije hodně sociálně slabých obyvatel.

„Jsou to místa, která jsme vytipovali na základě mapy přestupků a průzkumu pocitu bezpečí občanů, který nám ukázal, kde se lidé cítí nejméně bezpečně,“ vysvětlil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol s tím, že posílené hlídky tady budou působit do poloviny září. Kontrolovat budou dodržování veřejného pořádku, zaměří se i na popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích.

Společně se strážníky dohlédnou ve větší míře na dodržování veřejného pořádku i asistenti prevence kriminality. Od května jich u mostecké městské policie pracuje 18, což je nejvíce v historii.

Jsou proškoleni tak, aby mimo jiné věděli, jak postupovat v krizových situacích, likvidovat injekční stříkačky, poskytovat první pomoc, procházejí také kurzy sebeobrany. Asistenti budou rovněž působit v okolí jezera Most, které je vyhledávanou rekreační oblastí.

První prázdninový den asistenty doplní dvanáct proškolených správců lokality, kteří budou vykonávat obdobnou práci jako asistenti prevence kriminality. Nemají žádné zvláštní pravomoci, v případě závažného problému kontaktují dispečink městské policie, který na místo případně vyšle hlídku strážníků.

Každá lokalita bude mít přidělenou dvojici správců, kteří se v ní budou pochybovat denně v čase od 10 do 22 hodin. „Mají působit především preventivně. V řadě ohlášení na linku 156 jde o věci, které lze řešit domluvou či vysvětlením situace, že se to nesmí,“ řekl Hrvol a přidal, že právě tyto záležitosti budou správci řešit. „Jde třeba o hlučné chování přes den, hlavně dětí a mládeže, nepořádek a podobně,“ dodal.

Správci působili v Mostě již loni, a to v lokalitě Stovky. Jejich činnost se osvědčila, a proto jich strážníci proškolili víc a letos je nasadí i do dalších lokalit. Loni totiž dokázali „zkrotit“ dospělé obyvatele Stovek, kteří se v létě často zdržují před domy, baví se nahlas a dělají nepořádek, i hlučící děti, jež místní široké chodníky a zelené plochy obsadí a využívají jako hřiště.

Do míst, kam si lidé chodí zasportovat nebo odpočinout, pak vyjedou cyklohlídky a motohlídky. „Jejich výhodou je, že se dostanou na místa, na která neprojedou strážníci ve vozidle a pěší hlídky by je procházely mnohem déle. Jsou to například parky, zahrádkářské kolonie nebo volnočasové areály. Cyklohlídky a motocyklohlídky také mohou reagovat rychleji než pěší hlídky v případě oznámení na linku 156,“ dodal Hrvol.