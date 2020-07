Moldava a německé Holzhau chtějí po 75 letech obnovit železniční spojení

Osm kilometrů dlouhý úsek moldavské dráhy z Moldavy na Teplicku do německého Holzhau má velkou naději na obnovu. Železniční spojení, které kdysi spojovalo český Most se saským Freibergem, přestalo přitom fungovat už v roce 1945 poté, co byla část kolejí po příjezdu Rudé armády na saské straně hranice demontována.