Exporadkyně ústeckého hejtmana jde za smlouvy na fiktivní práci k soudu

Marschallová měla neoprávněně získat přes 300 tisíc korun. Serveru iRozhlas.cz, který na vývoj v kauze poukázal jako první, to potvrdila Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji spravuje sedm nemocnic. „Mohu potvrdit, že jsme vyčíslili škodu na zhruba 305 tisíc korun,“ sdělila Mrákotová.

Podle serveru hrozí exporadkyni v případě uznání viny v krajním případě až osmiletý trest, neboť podle vyšetřovatelů podváděla v době nouze, kdy jsou trestní sazby přísnější.

Marschallová nechtěla případ komentovat. „Fakt se k tomu nebudu vyjadřovat, tohle je neveřejné a podepisovala jsem, že o tom nemám mluvit. Není to, že bych nechtěla, ale prostě nebudu. Až bude po všem, tak se k tomu určitě vyjádřím,“ uvedla.

Rady za 130 tisíc měsíčně

Kauza začala v listopadu v roce 2020, kdy Marschallová coby poradkyně ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) s tehdejším ředitelem Krajské zdravotní (KZ) Alešem Chodackim podepsala za zády představenstva firmy dvě smlouvy.

Podle jedné měla pro společnost pracovat na 0,7 úvazku jako koordinátorka očkovacích míst, podle druhé se měla věnovat PR a komunikaci s médii, aniž by na to přitom měla patřičnou kvalifikaci. Za to získala plat ve výši 130 tisíc korun měsíčně.

Na nejasné smlouvy upozornil tehdejší předseda představenstva Jindřich Zetek ve chvíli, kdy se začal zajímat o nástupy zaměstnanců. Pracovní poměr poradkyně označil za fiktivní a podal trestní oznámení. Zetek nejprve kvůli smlouvám odvolal i ředitele Chodackiho. Hned druhý den, přestože podle svých slov bránil majetek KZ, byl odvolán vedením kraje i on.

O své posty nakonec přišla i Marschallová, kromě ukončení smluv s KZ opustila loni v březnu i post poradkyně hejtmana a skončila také ve funkci místopředsedkyně krajského ANO.

Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) nejprve potvrdil, že Marschallová pro KZ pracovala, ale později sdělil, že o pracovních smlouvách pro KZ nevěděl, přestože v době podpisu smluv byla Marschallová jeho poradkyní.

Spolu s Marschallovou byl původně obviněný i bývalý generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki, který její smlouvy podepsal. Policie ho obvinila z porušení povinností při správě cizího majetku. Státní zastupitelství však jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo.