Vytěžené území u Litvínova nahradí lesopark, součástí bude i rozhledna

Nově navržený lesopark ponese jméno Ivana Dejmala, politika a ekologa, který se podílel po roce 1989 na přípravě územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

„Revitalizace tohoto území je logickým krokem v rámci prováděných rekultivací vytěženého území a jeho návratu k běžnému užívání nejen obyvatelům okolí, ale i turistům,“ uvedl mluvčí dolů Lukáš Kopecký.



V současnosti už část území využívají vyznavači rybolovu, cyklistiky i turistiky. Plánované úpravy mají prostor více zatraktivnit a zvýšit možnosti jeho rekreačního využití.

Hlavním prvkem lesoparku bude vodní plocha u Mariánských Radčic, která kdysi vznikla propadem území po těžbě. Překlene ji tři metry široký pontonový most, jenž spojí břehy v místech, kudy vedla původní cesta do dnes již zaniklé obce Libkovice.

I další vybavení lesoparku má veřejnosti připomenout obce, které zmizely kvůli těžbě. Jejich jména ponese zóna památníků, jejíž součástí bude i prostor, kde roste dub Ivana Dejmala. Infotabule po celém areálu pak přiblíží zajímavosti lokality, faunu i flóru či vývoj těžby v lomu Bílina a dopad důlní činnosti na okolí.

Mokřady zůstanou

Součástí území, které je pro představu jen o několik hektarů menší než třeba chomutovský zoopark, má být i devět metrů vysoká rozhledna, inlinová či půlkilometrová cyklokrosová dráha, velké dětské hřiště nebo hřiště na diskgolf.

Oživením projde i zeleň, kterou mnohde tvoří letité nálety, a Lomský potok. Zachované přitom mají zůstat zdejší mokřady i další plochy, které obývají desítky druhů živočichů, jako jsou například chránění modrásci.

Úpravu území vítají lomská starostka Kateřina Schwarzová i starosta Mariánských Radčic Jaroslav Sikora.

„Že by okolí naší obce vzali turisté útokem, se neobáváme. To spíš nepořádku, který po sobě někteří lidé zanechávají. I v souvislosti s nedávno otevřeným jezerem Most jsme ale již zaregistrovali vyšší počty cyklistů. Lesopark určitě může podpořit místní podnikatele,“ řekl Sikora s tím, že proměna k místním lidem, kteří žijí doslova na hraně uhelného lomu, přivede o něco blíž i kus přírody.