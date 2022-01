Litoměřice chtějí opravit další část bývalého pivovaru, pak ji pronajmou

„Máme přislíbenou dotaci ve výši 60 milionů korun, zbytek zaplatíme z městských prostředků,“ uvedl místostarosta Karel Krejza (ODS) s tím, že práce by mohly začít letos na podzim. „Je to poměrně velká rekonstrukce, úspěch bude, když budeme mít do léta vybranou realizační firmu,“ zmínil.

V příštích dvou letech dojde na statické zajištění konstrukcí, sanace proti vlhkosti nebo vestavbu nových stropů. Obnoveny budou také hladké omítané plochy fasád s původními okenními otvory. Celá rekonstrukce by měla být dokončena na podzim roku 2024.

Kvůli havarijnímu stavu radnice už v roce 2016 provedla výměnu střešní krytiny za více než 3,5 milionu korun. Podle místostarosty to ale nestačilo k tomu, aby si objekt někdo pronajal.

Co přesně bude ve zrekonstruovaných prostorách, které radnice nabídne k pronájmu, zatím není jasné. „Prostor je určen pro lehkou potravinářskou výrobu. Je tam zázemí, přípravny, sklady, chladicí prostor. Určitě tam nebude třeba strojní výroba. Areál je v městské památkové rezervaci, doprava do a z areálu musí splňovat místní nároky na dopravu,“ představil plány místostarosta.

Výběrové řízení na pronájem bude vyhlášené ještě letos. „Je důležité znát následné využití, aby již v průběhu stavby byly zohledněny budoucí potřeby,“ podotkl starosta města Ladislav Chlupáč (ODS).

„Myslím, že by tady, v těsném sousedství hradu, parkoviště a parku Václava Havla, mohla vzniknout reprezentativní část historického jádra města s velkým turistickým potenciálem,“ je přesvědčen Krejza.

V obavě o budoucnost stavby v městské památkové zóně radnice pivovar koupila a postupně areál opravuje. Na místě bývalé lahvárny vzniklo parkoviště. Rodinná firma si pronajala část objektu pivovaru, provoz zahájila loni na jaře. Vznikla zde také expozice věnovaná pivovarnictví na Litoměřicku.