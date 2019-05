Litoměřice stoply po tlaku veřejnosti prodej špitálu, vyslyší referendum

„Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, pozastavuje rada města kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozování nemocnice na soukromý subjekt,“ sdělila mluvčí města Eva Břeňová.

Radnici totiž překvapila reakce místních a části zaměstnanců na prodej nemocnice, kteří s ním absolutně nesouhlasí. Od počátku se bojí, že nový vlastník začne rušit ztrátová oddělení, a dojde tak k omezení péče.

Konal se kvůli tomu dokonce protest obyvatel města a vznikla petice za vypsání referenda o dalším osudu špitálu.

A v případě, že by referendum bylo opravdu vyhlášeno a zúčastnil by se ho dostatek obyvatel Litoměřic, kteří by prodej zamítli, muselo by se město tímto výsledkem řídit bez ohledu na to, jaké plány má samo. V současné chvíli je na arších za konání plebiscitu již deset tisíc podpisů.

„Pokud běží příprava na referendum, musíme počkat na jeho výsledky, abychom tak zbytečně nevynakládali úsilí a náklady na něco, co nebudeme moci vůbec realizovat,“ řekl v pondělí litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS) po jednání rady města.

„Když to tak veřejnost pojala, je nutné ji vyslyšet a referendum o dalším směřování nemocnice udělat. Podle výsledků uvidíme, co dál,“ dodal Krejza.

Prvního května protestovalo proti prodeji akciií nemocnice několik stovek lidí:

Rada také v podělí vyzvala přípravný výbor místního referenda k předložení petičních archů do 7. června, aby mohlo zastupitelstvo města na svém jednání 13. června referendum při dostatečném počtu podpisů pro jeho konání vyhlásit na první polovinu září.

Členům petičního výboru nemocnice lékaři Janu Milotovi a vedoucímu oddělení veřejných zakázek nemocnice Miroslavu Janošíkovi navíc radní nabídli, aby přijali místa v představenstvu a dozorčí radě nemocnice. „Je to s cílem dát jim možnost zapojit se do řízení nemocnice,“ přiblížila Břeňová.

Tendr na nemocnici se nelíbí ani premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který minulý týden uvedl, že do prodeje nechá zasáhnout ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). „Nemocnice Litoměřice je nesmírně důležitá pro Ústecký kraj a musí zůstat ve veřejném vlastnictví,“ podotkl Babiš.

Město by nemocnici převedlo státu nebo kraji

V reakci na jeho slova proto také v pondělí rada města vyzvala premiéra, potažmo vládu a rovněž Ústecký kraj k zahájení jednání o úplatném převodu městské nemocnice státu nebo kraji. „A to včetně nemovitého majetku za cenu stanovenou znaleckými posudky,“ dodala Břeňová. Radní zároveň ministra zdravotnictví Vojtěcha pozvali na návštěvu nemocnice.

O případném převodu na Ústecký kraj hovořil na včerejší dopolední schůzce hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem (ODS).

„Pokud by město dále nechtělo nemocnici provozovat, máme zájem ji prostřednictvím společnosti Krajská zdravotní (spravuje pět největších nemocnic v regionu a je stoprocentně vlastněná krajem, pozn. red.) kompletně převzít a provozovat minimálně ve stejném rozsahu dál. Litoměřicko je hustě zalidněná oblast,“ vysvětlil Bubeníček.

Zaměstnancům by případný převod pod Krajskou zdravotní (KZ) nevadil. „Naší snahou je, aby nemocnice zůstala v majetku města. Pokud by o ní ale dál nemělo zájem, souhlasili bychom s případným přechodem pod KZ,“ uvedla už dříve vrchní sestra litoměřické nemocnice a zástupkyně petičního výboru Alena Rožcová.