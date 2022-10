Politý voják stojí na pračce. Litoměřický pomník Rudé armády někdo pomaloval

Pomník stojí v Jiráskových sadech, což je centrální litoměřický park naproti Základní škole Boženy Němcové. Hlavním autorem pískovcového sousoší je Otakar Petroš. Vytvořil ho v roce 1975.

„Nic o tom nevíme, zatím jsme nepřijali žádné oznámení,“ uvedla na dotaz iDNES.cz ohledně současné podoby pomníku policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Záležitost už se šíří světem sociálních sítí.

„Výborný nápad. A stačí trocha barvy,“ napsala jedna z komentujících na Twitteru.

„Ta ohyzdnost by měla být odstraněna. Pojďme psát do Litoměřic, ať ta socha zmizí z veřejného prostranství. Ať ji věnují do muzea ruského fašismu,“ přidal další z diskutujících.