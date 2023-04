Verdikt soudu je diskriminace místních, hájí starosta zrušenou slevu za odpad

Co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu?

Musíme ho samozřejmě respektovat. Začneme hledat nějaký jiný způsob, jak celý systém poplatků za odpad upravit, nemáme ho po tomto rozhodnutí úplně vyvážený. Nejspíš upravíme vyhlášku. Vzniká nám tady skupina poplatníků, kteří vytvářejí víc odpadu, než kolik za něj aktuálně platí.

Odkdy vyhláška platila?

Tato konkrétní od ledna loňského roku, ale v podstatě od roku 2015. Vždy jsme pouze změnili částku, kolik budou lidé platit. Ministerstvu vnitra to předtím nevadilo, bylo shledáno, že je vše v souladu se zákony. Nikdo nechce vytvářet problémy v komunikaci mezi státními orgány a obcemi nebo městy. Ale problém je v tom, že odpadová problematika je velmi široká a zákony a prováděcí předpisy jsou velmi nepřehledné a často jdou i proti sobě. Ústavní soud pak musí řešit i takovou banalitu, jakou je poplatek za službu, kterou poskytujeme občanům.

Kdy přišla nesouhlasná reakce?

Došlo k novele poplatkového zákona a objevily se další možnosti, jak odpadovou problematiku poplatkově řešit. My jsme neměli potřebu ten dlouhodobě fungující systém měnit nebo do něj zasahovat. Tak jsme dál pokračovali, ale ministerstvu vnitra se to nelíbilo.

Kolik tedy lidé platí?

Roční poplatek za odpad je stanoven na 1 100 korun, ale lidé s trvalým pobytem v Krásné Lípě dostávají slevu 440 korun, platí tak 660 korun. Ti, kteří tady mají rekreační objekty, pak platí těch 1 100 korun, ale za celý objekt. A nikdo neřeší, kolik lidí v chatě nebo chalupě je. Například v době covidu to bylo velmi výrazné, kdy se nám zaplnily chalupy lidmi, kteří utíkali z měst. Řada lidí tady žije v chalupách celoročně a samozřejmě vytvářejí odpad, což nám zvyšuje náklady na odpadové hospodářství. Jsme schopni to zdokladovat. Nemám nic proti chatařům a chalupářům, ale odpadové hospodářství je významně dotované městem. Proto mi přijde trochu úsměvné, že se tady bavíme o nějaké částečné diskriminaci určité skupiny poplatníků.

Myslíte, že je ta tisícovka pro chalupáře neúnosná?

To si nemyslím, za mě není ta částka nijak astronomická. Je to cena jedné, možná dvou cest na chalupu a zpátky. A hlavně si myslím, že dochází k matení těch věcí. To není jenom o tom, že vyvezeme popelnici nebo odvezeme pytel s odpadem od chalupy, ale chalupáři využívají celý systém, který máme ve městě nastavený včetně sběrného dvora.

Platí chalupáři za odložení věcí ve sběrném dvoře? Někde to mají zdarma jenom místní.

Sběrný dvůr mají všichni v zásadě zdarma. Platí se jenom za několik málo položek, například za odložení pneumatik. Nechceme, aby byl odpad odkládán třeba do lesa. Sběrný dvůr je k dispozici pro každého poplatníka, kterého máme v evidenci a přihlásil se k poplatkům. Ale musím říct, že majitelé rekreačních objektů mají velmi dobrou platební morálku, což není v kraji u občanů obvyklé.

Jaký je tedy poměr trvale přihlášených a chalupářů?

Máme asi 3,5 tisíce obyvatel, v rámci poplatkové povinnosti evidujeme zhruba 450 rekreačních objektů. Přičemž v každém určitě není jenom jeden člověk, spíš počítáme, že ho využívají dva až tři. Když se na to podíváme touto optikou, je to zhruba tisícovka chalupářů proti třem a půl tisícům místních. Je to trošku paradoxní. Tímto rozhodnutím dochází spíš k diskriminaci místních, kteří platí poplatek za počet osob na adrese, zatímco chalupář ho zaplatí pouze za objekt. K tomu právě směřovala ta naše sleva.

Máte už nějakou představu?

Musíme se domluvit v zastupitelstvu, jak jinou formou slevy docílit toho, aby se nám do systému vrátila nějaká vyváženost. Jsem přesvědčen, že zvýhodnění místních je oprávněné. Dneska máme zhruba 50procentní doplatek na odpadový systém, platíme ho z městských peněz. Ty získáváme ve většině od státu z takzvaného rozpočtového určení daní, které je stanoveno právě na počet trvale bydlících obyvatel. Z rekreačních objektů toho do rozpočtu příliš nepřichází. Myslím, že je oprávněné a pochopitelné zvýhodňovat vlastní občany.

Rozhodnutí Ústavního soudu je tedy pro Krásnou Lípu konečné?

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Ale každý si můžeme udělat svůj názor. Tři ústavní soudci měli názor shodný s námi, což je pro nás potěšující v tom, že naše úvaha nebyla úplně špatná. Rozhodně naše občany nečeká nepřiměřené zdražení.