Dobrý chlap, z něhož pití udělalo zabijáka. Za ubití holčičky dostal šest let

„Alkohol jsem tehdy absolutně nezvládl. Naprosto jsem to podcenil. Byla to největší hloupost, jakou jsem kdy udělal. Vnímám to jako své životní selhání, nikdy si to neodpustím. Nejsou pro to slova omluvy,“ emocionálně vypovídal Albert T., když se u soudu vracel k loňskému osudnému říjnovému dni. Portál iDNES.cz nyní přináší detaily tragické události včetně mužova životního příběhu.

Shodli se, že muž byl dobrým otcem i partnerem. „Dcery ho měly rády. Malá mu začala říkat táta,“ řekla před soudem matka zabité holčičky.