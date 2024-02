Teď seká latinu. Soud zmírnil trest dívce, která brutálně zbila kamarádku

„Odvolací soud se neztotožnil se závěrem, že na mladistvou je nutno působit uložením ochranného opatření v podobě ochranné výchovy,“ stojí v rozsudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

Dívka svou vrstevnici v parku ve čtvrti Krásné Březno mlátila a kopala do hlavy, tahala ji za vlasy, klečela jí na krku, šlapala a plivala na ni. Zároveň poškozené nadávala a vyhrožovala. Útok trval několik minut a video z něj se pak objevilo na internetu. Záběry pořídili lidé stojící kolem.

„Říkala o mě, že dělám striptýz a podobné věci, ale to není pravda,“ vysvětlila dívka v minulosti u okresního soudu, proč svou kamarádku napadla. Nacházela se tehdy ve výchovném ústavu a soudu vyprávěla, jak se chce učit na kuchařku.

Za sebou měla několik dalších přešlapů. Dva dny po fyzickém útoku na svou vrstevnici vyhrožovala jiné dívce přes Messenger. Svého času vůbec nechodila do školy, později to odůvodnila tím, že tak chtěla dostat svou matku do vězení. Podle bývalých spolužáků si dívka vydělávala prostitucí.

Okresní soud jí loni za agresivní výpad proti kamarádce v ústeckém parku uložil podmínku a nařídil jí absolvovat resocializační program. Hlavně ale rozhodl, že se má přesunout do přísnějšího zařízení než je to s ústavní výchovou.

Proti tomu se odvolala odsouzená dívka i orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), kterému rozhodnutí o ochranné výchově přišlo s ohledem na dívčino chování v několika posledních měsících před vynesením rozsudku příliš přísné.

A krajský soud se s názorem OSPOD ztotožnil. „Soudu prvního stupně je třeba vytknout, že nedostatečně zohlednil pozitivní trend v chování mladistvé v podstatě od počátku jejího pobytu ve výchovném ústavu, který přetrvává až do současné doby, tedy po dobu téměř jednoho roku, jak vyplývá z poslední aktuální zprávy ústavu z prosince 2023,“ píše se v rozsudku.

„Je zřejmé, že již nařízená ústavní výchova vedla k pozitivní změně dívčina chování, a to nikoli přechodné. Soud prvního stupně podcenil, že ze zpráv ústavního zařízení vyplývá, že se zde mladistvá chová slušně a respektuje pravidla. Nelze souhlasit s jeho konstatováním, že minimálně po určitou dobu by se mladistvá měla nacházet v zařízení s přísnějším režimem, než který je stanoven pro zařízení s ústavní výchovou, a že teprve v tomto zařízení bude moci prokázat, že svoji nápravu myslí skutečně vážně, když dokázala své chování v pozitivním směru změnit již v zařízení s mírnějším režimem,“ míní krajský soud.

Verdikt je pravomocný, lze proti němu podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.